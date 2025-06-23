Экс-защитник «Спартака» покинул клуб из Армении

Защитник Александр Пуцко покинул «Урарту» в связи с истечением срока контракта. Россиянин выступал за клуб из Армении с января 2024 года.

В минувшем сезоне 32‑летний Пуцко в составе ереванского клуба провел 30 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Пуцко является воспитанником «Спартака», он также выступал за «Уфу», «СКА‑Хабаровск», «Ахмат» и «Балтику».

После окончания сезона-2024/25 пост главного тренера «Урарту» покинул бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько, перешедший в тульский «Арсенал».

«Урарту» занял в минувшем чемпионате Армении 3-е место.

Помимо Пуцко за команду играли еще несколько россиян: вратари Александр Мелихов и Александр Мишиев, защитник Дмитрий Тихий, полузащитники Максим Палиенко, Олег Поляков и Артемий Гунько, нападающий Владислав Яковлев.

Яковлев должен вернуться в ЦСКА после окончания срока аренды. У Мелихова, Тихого, Палиенко и Полякова 30 июня истекают сроки контракта с «Урарту».