Российский игрок забил решающий гол в матче отбора Лиги Европы

Вингер «Целе» Никита Иосифов забил решающий гол в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы на своем поле против «Сабаха».

Россиянин отличился в дополнительное время на 108-й минуте, сделав счет в игре равным – 3:3. До конца встречи результат не изменился.

В первом матче «Целе» одержал победу со счетом 3:2 в гостях, а в ответном уступал с тем же счетом по итогам основного времени.

Таким образом, Иосифов забил решающий гол, который вывел словенский клуб во второй раунд турнира.

Отметим, что россиянин также отметился голевой передачей в первой игре в Азербайджане.