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  • Российский игрок забил решающий гол в матче отбора Лиги Европы

Российский игрок забил решающий гол в матче отбора Лиги Европы

Сегодня, 18:51
1

Вингер «Целе» Никита Иосифов забил решающий гол в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы на своем поле против «Сабаха».

Россиянин отличился в дополнительное время на 108-й минуте, сделав счет в игре равным – 3:3. До конца встречи результат не изменился.

В первом матче «Целе» одержал победу со счетом 3:2 в гостях, а в ответном уступал с тем же счетом по итогам основного времени.

Таким образом, Иосифов забил решающий гол, который вывел словенский клуб во второй раунд турнира.

Отметим, что россиянин также отметился голевой передачей в первой игре в Азербайджане.

  • Также двое россиян отметилсь голевыми передачами в поединках 1-го раунда Лиги конференций. Полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Александр Орехов сделал ассист в 1-м матче с «Работничками» на своем поле (3:0). В ответной игре в гостях его команда также победила со счетом 1:0 и вышла в следующий раунд.
  • Полузащитник «Урарту» Артемий Гунько сделал ассист в 1-м матче с «Неманом Гродно» на своем поле (1:2). В ответной игре в гостях его команда также проиграла (0:4) и вылетела из турнира.

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Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лига конференций Торпедо-БелАЗ Космос Сабах Целе Урарту Иосифов Никита Орехов Александр Гунько Артемий
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Комментарии (1)
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Бомж Зины
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Ну это же супер! Что за форвард растет! Мисси или Ринальдо???
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