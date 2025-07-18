Российский игрок забил решающий гол в матче отбора Лиги Европы

Вингер «Целе» Никита Иосифов забил решающий гол в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы на своем поле против «Сабаха».
Россиянин отличился в дополнительное время на 108-й минуте, сделав счет в игре равным – 3:3. До конца встречи результат не изменился.
В первом матче «Целе» одержал победу со счетом 3:2 в гостях, а в ответном уступал с тем же счетом по итогам основного времени.
Таким образом, Иосифов забил решающий гол, который вывел словенский клуб во второй раунд турнира.
Отметим, что россиянин также отметился голевой передачей в первой игре в Азербайджане.
- Также двое россиян отметилсь голевыми передачами в поединках 1-го раунда Лиги конференций. Полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Александр Орехов сделал ассист в 1-м матче с «Работничками» на своем поле (3:0). В ответной игре в гостях его команда также победила со счетом 1:0 и вышла в следующий раунд.
- Полузащитник «Урарту» Артемий Гунько сделал ассист в 1-м матче с «Неманом Гродно» на своем поле (1:2). В ответной игре в гостях его команда также проиграла (0:4) и вылетела из турнира.
Источник: «Бомбардир»