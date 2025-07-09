3 россиянина заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги Европы, еще 13 – в Лиге конференций

Три российских игрока заявлены различными клубами на матчи 1-го отборочного раунда Лиги Европы сезона-2025/26, еще 13 – на встречи 1-го квалификационного раунда Лиги конференций.
Самыми известными из них являются экс-игроки молодежной сборной России Аяз Гулиев и Никита Иосифов. Гулиев провел 106 матчей в РПЛ за «Анжи», «Ростов», «Спартак», «Арсенал» и «Химки». Иосифов выступал за «Локомотив», а также 1 раз вышел на поле в Ла Лиге за «Вильярреал».
Как уже сообщал «Бомбардир», на 1-й отборочный раунд Лиги чемпионов заявлены 5 российских игроков. Таким образом, всего на стартовом этапе квалификации еврокубков сможет выступить 21 футболист из РФ.
Полный список россиян в 1-м раунде квалификации ЛЕ выглядит так:
- Аяз Гулиев («Сабах», полузащитник). 28-летний Гулиев в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Азербайджана.
- Никита Иосифов («Целе», вингер). 24-летний Иосифов в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Словении.
- Идрис Умаев («Актобе», нападающий). 26-летний Умаев в прошлом году стал обладателем Кубка Казахстана.
Полный список россиян в 1-м раунде квалификации ЛК выглядит так:
- Артемий Гунько («Урарту», полузащитник). 21 год. Сын главного тренера тульского «Арсенала» Дмитрия Гунько.
- Максим Палиенко («Урарту», полузащитник). 30 лет.
- Олег Поляков («Урарту», полузащитник). 34-летний Поляков был чемпионом и обладателем Кубка Армении в сезоне-2022/23.
- Владислав Яковлев («Урарту», нападающий). 23-летний Яковлев выступает на правах аренды из ЦСКА.
- Юрий Гаврилов («Неман», полузащитник). 23 года. Сын экс-игрока «Спартака» и сборной СССР Юрия Гаврилова.
- Юрий Клочков («Неман», вингер). 26-летний Клочков в этом году выиграл Кубок Беларуси.
- Максим Павлов («Нымме Калью», вратарь). 21-летний Павлов в этом году выиграл Кубок Эстонии.
- Кирилл Глущенков («Торпедо-БелАЗ», защитник). 25-летний Глущенков выступает на правах аренды из «Пари НН», он выигрывал Кубок Беларуси в 2023 году.
- Александр Орехов («Торпедо-БелАЗ», полузащитник). 23-летний Орехов выступает на правах аренды из «Торпедо».
- Игорь Коновалов («Динамо-Брест», полузащитник). 29 лет.
- Егор Корцов («Динамо-Брест», вингер). 25 лет.
- Михаил Коваленко («Пюник», защитник). 30-летний Коваленко выигрывал чемпионат Армении в сезоне-2023/24 и Суперкубок страны в сезоне-2022/23. Также побеждал в Кубке и Суперкубке страны в составе «Ноа» в 2020 году.
- Даниил Куликов («Пюник», полузащитник). 27 лет.
Первые матчи команд, за которые заявлены россияне, пройдут 10 июля. Ответные поединки состоятся 17 июля.
В Лиге Европы «Сабах» и «Целе» сыграют между собой, «Актобе» встретится с «Легией».
В Лиге конференций между собой встретятся «Урарту» и «Неман», «Нымме Калью» сыграет с «Партизани», «Торпедо-БелАЗ» – с «Работничками», «Динамо-Брест» – с «Сутьеской», «Пюник» – с «Тре Фиори».