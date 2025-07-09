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  • 3 россиянина заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги Европы, еще 13 – в Лиге конференций

3 россиянина заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги Европы, еще 13 – в Лиге конференций

9 июля, 08:22

Три российских игрока заявлены различными клубами на матчи 1-го отборочного раунда Лиги Европы сезона-2025/26, еще 13 – на встречи 1-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Самыми известными из них являются экс-игроки молодежной сборной России Аяз Гулиев и Никита Иосифов. Гулиев провел 106 матчей в РПЛ за «Анжи», «Ростов», «Спартак», «Арсенал» и «Химки». Иосифов выступал за «Локомотив», а также 1 раз вышел на поле в Ла Лиге за «Вильярреал».

Как уже сообщал «Бомбардир», на 1-й отборочный раунд Лиги чемпионов заявлены 5 российских игроков. Таким образом, всего на стартовом этапе квалификации еврокубков сможет выступить 21 футболист из РФ.

Полный список россиян в 1-м раунде квалификации ЛЕ выглядит так:

  • Аяз Гулиев («Сабах», полузащитник). 28-летний Гулиев в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Азербайджана.
  • Никита Иосифов («Целе», вингер). 24-летний Иосифов в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Словении.
  • Идрис Умаев («Актобе», нападающий). 26-летний Умаев в прошлом году стал обладателем Кубка Казахстана.

Полный список россиян в 1-м раунде квалификации ЛК выглядит так:

  • Артемий Гунько («Урарту», полузащитник). 21 год. Сын главного тренера тульского «Арсенала» Дмитрия Гунько.
  • Максим Палиенко («Урарту», полузащитник). 30 лет.
  • Олег Поляков («Урарту», полузащитник). 34-летний Поляков был чемпионом и обладателем Кубка Армении в сезоне-2022/23.
  • Владислав Яковлев («Урарту», нападающий). 23-летний Яковлев выступает на правах аренды из ЦСКА.
  • Юрий Гаврилов («Неман», полузащитник). 23 года. Сын экс-игрока «Спартака» и сборной СССР Юрия Гаврилова.
  • Юрий Клочков («Неман», вингер). 26-летний Клочков в этом году выиграл Кубок Беларуси.
  • Максим Павлов («Нымме Калью», вратарь). 21-летний Павлов в этом году выиграл Кубок Эстонии.
  • Кирилл Глущенков («Торпедо-БелАЗ», защитник). 25-летний Глущенков выступает на правах аренды из «Пари НН», он выигрывал Кубок Беларуси в 2023 году.
  • Александр Орехов («Торпедо-БелАЗ», полузащитник). 23-летний Орехов выступает на правах аренды из «Торпедо».
  • Игорь Коновалов («Динамо-Брест», полузащитник). 29 лет.
  • Егор Корцов («Динамо-Брест», вингер). 25 лет.
  • Михаил Коваленко («Пюник», защитник). 30-летний Коваленко выигрывал чемпионат Армении в сезоне-2023/24 и Суперкубок страны в сезоне-2022/23. Также побеждал в Кубке и Суперкубке страны в составе «Ноа» в 2020 году.
  • Даниил Куликов («Пюник», полузащитник). 27 лет.

Первые матчи команд, за которые заявлены россияне, пройдут 10 июля. Ответные поединки состоятся 17 июля.

В Лиге Европы «Сабах» и «Целе» сыграют между собой, «Актобе» встретится с «Легией».

В Лиге конференций между собой встретятся «Урарту» и «Неман», «Нымме Калью» сыграет с «Партизани», «Торпедо-БелАЗ» – с «Работничками», «Динамо-Брест» – с «Сутьеской», «Пюник» – с «Тре Фиори».

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лига конференций Динамо Мн Пюник Динамо-Брест Торпедо-БелАЗ Неман ЦСКА Армавир Акрон Космос Актобе Целе Сабах Урарту Нымме Калью Поляков Олег Павлов Максим Гаврилов Юрий Палиенко Максим Гулиев Аяз Коваленко Михаил Коновалов Игорь Умаев Идрис Куликов Даниил Иосифов Никита Глущенков Кирилл Орехов Александр Яковлев Владислав Корцов Егор Клочков Юрий Гунько Артемий
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