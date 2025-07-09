3 россиянина заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги Европы, еще 13 – в Лиге конференций

Три российских игрока заявлены различными клубами на матчи 1-го отборочного раунда Лиги Европы сезона-2025/26, еще 13 – на встречи 1-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Самыми известными из них являются экс-игроки молодежной сборной России Аяз Гулиев и Никита Иосифов. Гулиев провел 106 матчей в РПЛ за «Анжи», «Ростов», «Спартак», «Арсенал» и «Химки». Иосифов выступал за «Локомотив», а также 1 раз вышел на поле в Ла Лиге за «Вильярреал».

Как уже сообщал «Бомбардир», на 1-й отборочный раунд Лиги чемпионов заявлены 5 российских игроков. Таким образом, всего на стартовом этапе квалификации еврокубков сможет выступить 21 футболист из РФ.

Полный список россиян в 1-м раунде квалификации ЛЕ выглядит так:

Аяз Гулиев («Сабах», полузащитник). 28-летний Гулиев в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Азербайджана.

Никита Иосифов («Целе», вингер). 24-летний Иосифов в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Словении.

Идрис Умаев («Актобе», нападающий). 26-летний Умаев в прошлом году стал обладателем Кубка Казахстана.

Полный список россиян в 1-м раунде квалификации ЛК выглядит так:

Первые матчи команд, за которые заявлены россияне, пройдут 10 июля. Ответные поединки состоятся 17 июля.

В Лиге Европы «Сабах» и «Целе» сыграют между собой, «Актобе» встретится с «Легией».

В Лиге конференций между собой встретятся «Урарту» и «Неман», «Нымме Калью» сыграет с «Партизани», «Торпедо-БелАЗ» – с «Работничками», «Динамо-Брест» – с «Сутьеской», «Пюник» – с «Тре Фиори».