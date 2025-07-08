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5 россиян заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги чемпионов

8 июля, 08:00

Пять российских игроков заявлены различными клубами на матчи 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/26. Самым известным из них является экс-футболист «Рубина» и «Краснодара» Егор Сорокин, проведший 1 матч за сборную России.

Полный список россиян в 1-м раунде квалификации ЛЧ выглядит так:

  • Алексей Площадный («Ноа», вратарь). 21-летний Площадный в прошлом сезоне стал чемпионом и обладателем Кубка Армении.
  • Илья Сериков («Будучность», защитник). 30-летний Сериков в прошлом сезоне стал чемпионом Черногории.
  • Александр Закарлюка («Левадия», полузащитник). 30-летний Закарлюка в прошлом году выиграл чемпионат и Кубок Эстонии, а в этом стал обладателем Суперкубка страны.
  • Егор Сорокин («Кайрат», защитник). 29-летний Сорокин в прошлом году стал чемпионом Казахстана, а в этом году выиграл Суперкубок страны.
  • Илья Калачев («Динамо Мн», защитник). 25-летний Калачев в этом году стал обладателем Суперкубка Беларуси.

Первые матчи пройдут 8-9 июля. Ответные поединки состоятся 15-16 июля.

«Ноа» и «Будучность» сыграют между собой, «Левадия» встретится с РФШ, «Кайрат» – с «Олимпией» (Любляна), «Динамо Мн» – с «Лудогорцем».

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Динамо Мн Кайрат Зенит Будучность Левадия Ноа Закарлюка Александр Сорокин Егор Сериков Илья Калачев Илья
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