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    Пуцко, Фомин, Козлов – в основе «Уфы» на матч с «Зенитом»; Смольников, Ерохин, Оздоев сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура РПЛ между «Уфой» и «Зенитом».

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Фомин, Емельянов, Карп, Козлов, Гиоргобиани.

    «Зенит»: Лунeв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Ерохин, Ригони, Барриос, Дзюба, Азмун.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 16:30 по Москве на уфимском «Нефтянике».

    Источник: РПЛ

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    24.08.2019 15:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +20441

      gol_kak_sokol 13 часов назад

      Центр обороны синита стал дряхлеть. И Ракитский и Иванович стали слегка косячить.

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      Рейтинг: +1119

      Фан666 15 часов назад

      Великого сутормина даже против Уфы не выставляют, а ведь сам черчесов за ним приехал

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      Рейтинг: +345

      SinyaaPyll 15 часов назад

      Игбун реально собрался в ЦСКА?

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      Рейтинг: +1119

      Фан666 > SinyaaPyll 15 часов назад

      Слишком жирный для цска

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      Рейтинг: +19393

      oyabun > SinyaaPyll 14 часов назад

      Судя по тому что его нет в составе, то да. Без Слая Уфе ничего не светит.

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