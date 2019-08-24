Пуцко, Фомин, Козлов – в основе «Уфы» на матч с «Зенитом»; Смольников, Ерохин, Оздоев сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура РПЛ между «Уфой» и «Зенитом».

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Фомин, Емельянов, Карп, Козлов, Гиоргобиани.

«Зенит»: Лунeв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Ерохин, Ригони, Барриос, Дзюба, Азмун.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 16:30 по Москве на уфимском «Нефтянике».