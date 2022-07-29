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Бельграно
Эмилиано Ригони
€ 1 млн
Эмилиано Ригони
Бельграно
4 февраля 1993 (33)
#24 | Нападающий
180 см
Аргентина
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Публикации
Фото
Экс-зенитовцы Ригони и Дриусси вновь стали одноклубниками
2022.07.29 20:39
3
Экс-игроки «Зенита» Ригони и Дриусси вновь станут одноклубниками
2022.07.26 22:51
Экс-игрок «Зенита» Ригони сделал дубль в матче Кубка Либертадорес
2021.07.21 07:01
Экс-игрок «Зенита» Ригони перешел из «Эльче» в «Сан-Паулу»
2021.05.24 23:13
2
Медведев – о Кузяеве и Венделе: «Дождитесь окончания дня, все узнаете»
2020.10.06 11:58
6
Фото
«Зенит» объявил о полноценной продаже Ригони в «Эльче». Испанцы говорили об аренде
2020.10.06 11:22
9
Видео
«Эльче» арендовал у «Зенита» Ригони
2020.10.06 01:49
6
«Чемпионат»: «Сочи» согласовал трансфер Ригони
2020.10.03 15:15
7
Карпин выпустил на матч с «Зенитом» Мамаева, Попова, Ионова; у гостей сыграют Ловрен, Дриусси, Ригони
2020.08.15 18:45
10
Ригони и Маммана близки к трансферу из «Зенита» в «Сочи»
2020.07.31 11:08
21
«Зенит» не намерен продолжать сотрудничество с Дриусси и Ригони
2020.07.19 09:24
15
Metaratings: Ригони покинет «Зенит» из-за лимита на легионеров
2020.07.15 16:31
11
«Зенит» на 34-й минуте матча в Грозном остался в меньшинстве после удаления Ригони
2020.07.11 19:09
8
РПЛ. Ригони на 91-й минуте принес «Зениту» победу над «Тамбовом»
2020.07.01 19:24
54
Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Семак не сильный тренер. И штаб у него слабый»
2020.03.26 16:07
36
Ригони: «Сампдория» перед арендой была против, чтобы я вышел против «Спартака». Но я сразу сказал, что вариантов нет и буду играть»
2020.02.25 19:40
9
Ригони: «Следим за успехами Краневиттера в «Монтеррее». Очень рады за него»
2020.02.25 13:53
1
Ригони: «Из-за лимита и прихода Малкома считал, что лучше уйти в аренду»
2020.02.25 12:28
2
Товарищеский матч. «Зенит» обыграл «Аланию», Ерохин и Ригони оформили дубли
2020.02.17 12:45
2
Ригони: «Италия – отличная страна, но ей далеко до России»
2020.02.10 08:18
22
Ригони: «При Манчини в «Зените» не было такой сплоченности, как при Семаке»
2020.02.09 23:13
3
Фото
Ригони присоединился к «Зениту» на сборе в Испании
2020.02.02 16:00
4
Ригони досрочно вернулся в «Зенит» из «Сампдории»
2020.02.01 20:16
11
Tuttomercatoweb: «Зенит» согласился досрочно вернуть Ригони из аренды
2020.01.30 18:36
6
«Зенит» не позволил «Сампдории» досрочно вернуть Ригони из аренды. Раньери недоволен игроком
2020.01.12 18:41
8
Медведев – о возвращении Ригони из аренды в «Сампдории»: «Сейчас мяч на стороне итальянцев»
2020.01.10 21:38
3
Ригони может досрочно вернуться в «Зенит» из аренды в «Сампдории»
2019.12.12 21:48
14
Официально: Ригони перешел в «Самдорию»
2019.09.02 18:25
29
Ригони прилетел в Италию для подписания контракта с «Сампдорией»
2019.09.02 14:51
6
Завтра Ригони должен перейти из «Зенита» в «Сампдорию»
2019.09.01 16:10
7
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