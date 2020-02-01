Ригони досрочно вернулся в «Зенит» из «Сампдории»

Аренда полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони в «Сампдории» прервана. Итальянцы выступили инициаторами досрочного возвращения аргентинца в Россию.

Это означает, что Ригони в ближайшее время присоединится к основному составу «Зенита», который проводит второй зимний сбор в Испании.