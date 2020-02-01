Ригони досрочно вернулся в «Зенит» из «Сампдории»

Давайте так, его в Зенит 2, а Кокорина вернуть.
:))
Ригони, только первые пол года отыграл, а потом полный провал. Надо было Павона покупать!
Аренда полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони в «Сампдории» прервана. Итальянцы выступили инициаторами досрочного возвращения аргентинца в Россию.
Это означает, что Ригони в ближайшее время присоединится к основному составу «Зенита», который проводит второй зимний сбор в Испании.
- В этом сезоне Серии А Ригони провел девять матчей, отдал один ассист.
- Контракт аргентинца с «Зенитом» действует до лета 2021 года.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.