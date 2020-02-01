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    Ригони досрочно вернулся в «Зенит» из «Сампдории»

    Аренда полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони в «Сампдории» прервана. Итальянцы выступили инициаторами досрочного возвращения аргентинца в Россию.

    Это означает, что Ригони в ближайшее время присоединится к основному составу «Зенита», который проводит второй зимний сбор в Испании.

    • В этом сезоне Серии А Ригони провел девять матчей, отдал один ассист.
    • Контракт аргентинца с «Зенитом» действует до лета 2021 года.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 20:16
    Комментарии7
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      Рейтинг: +741

      Питерский князь 32 минуты назад

      Давайте так, его в Зенит 2, а Кокорина вернуть.
      :))
      Ригони, только первые пол года отыграл, а потом полный провал. Надо было Павона покупать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +375

      АКМ-74У 1 час назад

      А на переход Ригони в аренду в Сочи уже принимают ставки?

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      Рейтинг: +1326

      rash1959 1 час назад

      За новым контрактом вернулся, даёшь бессрочный до пенсии.

      1
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      Рейтинг: +904

      Hektor 84 2 часа назад

      Легенда вернулся!!!)))) кумир бората и аларма.

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      Рейтинг: +533

      Semenycch 2 часа назад

      Наследие итальянского недотренера очень трудно сплавляется из Зенита!

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      Рейтинг: +904

      Hektor 84 > Semenycch 2 часа назад

      Скорее менеджмента бзенита. Манчини что кричал купите мне ригони, иначе я уйду.

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      Рейтинг: +533

      Semenycch > Hektor 84 1 час назад

      Аргентинцев привез он. Он и в других клубах привозил игроков из Аргентины.

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