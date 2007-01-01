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    Ригони может досрочно вернуться в «Зенит» из аренды в «Сампдории»

    «Сампдория» рассматривает вариант с расторжением арендного соглашения полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони.

    Как сообщает «Спорт день за днем», в итальянском клубе недовольны выступлениями 26-летнего футболиста.

    По информации источника, «Сампдория» точно не будет выкупать трансфер аргентинца. Более того, генуэзцы могут вернуть его в «Зенит» уже зимой.

    • Ригони провел за «Сампдорию» 10 матчей и сделал одну голевую передачу.
    • В прошлом сезоне хавбека досрочно вернула из аренды «Аталанта».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1164

      Давид59 20 минут назад

      Возвращение блудного Мили?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13049

      bset 44 минуты назад

      А зачем? В Европе играть не придется, в России чемпионские медали уже лежат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5794

      ilichkadr 49 минут назад

      В принципе игрок не плохой, техничный и скоростной. На мой взгляд, получше Краневиттера и того же Ерохина.

      2
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      Рейтинг: +1922

      Борат > ilichkadr 12 минут назад

      Ну так не будь лимита, в аренде был бы Ерохин, но не в сампдории, а в какой-нибудь Уфе или Тамбове)))

      0
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      Рейтинг: +3516

      САДЫЧОК > ilichkadr 5 минут назад

      Ерохин очень добротный игрок ! У него , явно недопонимание с Семаком , также как и у Кузяева ! Игроки Шатов , Оздоев-вот , кто слабейшие в Зените !

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