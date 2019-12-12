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  • Ригони может досрочно вернуться в «Зенит» из аренды в «Сампдории»

Ригони может досрочно вернуться в «Зенит» из аренды в «Сампдории»

12 декабря 2019, 21:48
14

«Сампдория» рассматривает вариант с расторжением арендного соглашения полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони.

Как сообщает «Спорт день за днем», в итальянском клубе недовольны выступлениями 26-летнего футболиста.

По информации источника, «Сампдория» точно не будет выкупать трансфер аргентинца. Более того, генуэзцы могут вернуть его в «Зенит» уже зимой.

  • Ригони провел за «Сампдорию» 10 матчей и сделал одну голевую передачу.
  • В прошлом сезоне хавбека досрочно вернула из аренды «Аталанта».

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Сампдория Ригони Эмилиано
Комментарии (14)
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ilichkadr
1576177076
В принципе игрок не плохой, техничный и скоростной. На мой взгляд, получше Краневиттера и того же Ерохина.
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bset
1576177404
А зачем? В Европе играть не придется, в России чемпионские медали уже лежат.
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Давид59
1576178839
Возвращение блудного Мили?
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erma
1576181533
Вот же круто! А зачем?
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paracetamol
1576182482
Нахр он нужен, если Малколм и Кока будут играть. Да и ЕК уже нет.
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Hektor 84
1576186171
Ничего в сочи пригодится
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makarovruslanattk
1576195786
Нарoд я нарыл спосoб как бeз физ. нагрузoк и диeт сжигать калoрии и пoдкачаться дoма. Пoка опрoбовал тoлько живoт, за две нeдели убрал пивнoе пузo и уже прoступают кубики, а у жeны за недeлю ушлo пару сантимeтров на талии. Мы прoсто в вoсторге от этoго прибoра, сoвeтую всeм опрoбовать пoка цену не пoдняли или не запрeтили. Здeсь все oписано-------- http://cutly.top/V20U
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Иван Петров 1986
1576237557
Надо быстрее снова к бомжам бежать, а то денежки мимо кармана падают.
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Mariner
1576338098
Блин, ну когда мы уже избавимся от всего этого аргентинского мусора...
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