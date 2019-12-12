Ригони может досрочно вернуться в «Зенит» из аренды в «Сампдории»

«Сампдория» рассматривает вариант с расторжением арендного соглашения полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони.

Как сообщает «Спорт день за днем», в итальянском клубе недовольны выступлениями 26-летнего футболиста.

По информации источника, «Сампдория» точно не будет выкупать трансфер аргентинца. Более того, генуэзцы могут вернуть его в «Зенит» уже зимой.