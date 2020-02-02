Ригони присоединился к «Зениту» на сборе в Испании

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони присоединился к команде. Петербуржцы сейчас проводят сбор в Испании.

Ранее аргентинец досрочно вернулся из аренды в «Сампдории». В Серии А он провел девять матчей и отметился одной результативной передачей.

Контракт Ригони с «Зенитом» рассчитан до лета 2021 года.

Игрок был куплен летом 2017 года за 9 миллионов евро.