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    Ригони присоединился к «Зениту» на сборе в Испании

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони присоединился к команде. Петербуржцы сейчас проводят сбор в Испании.

    Ранее аргентинец досрочно вернулся из аренды в «Сампдории». В Серии А он провел девять матчей и отметился одной результативной передачей.

    • Контракт Ригони с «Зенитом» рассчитан до лета 2021 года.
    • Игрок был куплен летом 2017 года за 9 миллионов евро.

    Источник: Твиттер «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4884

      paracetamol 1 час назад

      Нормальный игрок, хоть и одноплановый, без выдумки. Кокорина не заменит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11711

      Garrincha58 2 часа назад

      достойный игрок колхозного клуьняка

      1
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