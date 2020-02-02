Ригони присоединился к «Зениту» на сборе в Испании

Нормальный игрок, хоть и одноплановый, без выдумки. Кокорина не заменит.
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони присоединился к команде. Петербуржцы сейчас проводят сбор в Испании.
Ранее аргентинец досрочно вернулся из аренды в «Сампдории». В Серии А он провел девять матчей и отметился одной результативной передачей.
- Контракт Ригони с «Зенитом» рассчитан до лета 2021 года.
- Игрок был куплен летом 2017 года за 9 миллионов евро.
Эмилиано Ригони присоединился к команде на сборах в Испании. pic.twitter.com/lmruwYshXf— ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 2, 2020