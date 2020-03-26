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  • Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Семак не сильный тренер. И штаб у него слабый»

Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Семак не сильный тренер. И штаб у него слабый»

26 марта 2020, 16:07
36

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов дал оценку работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака. По мнению Наумова, специалисту не хватает проявления жесткости в решениях, что было продемонстрировано в ситуации с уходом Александра Кокорина в «Сочи».

«Семак пока не сильный тренер, даже несмотря на то, что второй год подряд может выиграть чемпионат. Он хороший человек, я очень по-доброму к нему отношусь, но это к работе тренера отношения не имеет. И тренерский штаб у него слабый. Кстати, Семак много бы набрал вистов, если бы отстоял Кокорина. Сашу нельзя было отдавать в «Сочи»!

В «Зените» у него была бы прекрасная игровая практика. Кокорин ни в чем не уступает Дриусси или Ригони. В тройке с Азмуном и Дзюбой вполне бы достойно смотрелся. Он может проделывать сумасшедший объем работы, играть с краю от бровки до бровки и реально помогать «Зениту»! Семак это прекрасно понимал, но отстоять Кокорина не смог… Сказали ему, видимо, помолчать и на этом борьба закончилась. Вот если бы подобная ситуация произошла в «Локомотиве», Юрий Павлович Семин пошел был до конца, скандал бы такой устроил и своего добился, никто бы даже и не пикнул», – сказал экс-президент «Локомотива».

  • Наумов занимал должность президента «Локомотива» с 2007 по 2010 год.
  • Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством клуб в сезоне-2018/19 стал чемпионом России.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Сочи Дзюба Артем Кокорин Александр Азмун Сердар Дриусси Себастьян Ригони Эмилиано Семин Юрий Семак Сергей
Комментарии (36)
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СвинкаСправедливости
1585228372
У них только судейский состав сильный.
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VVM1964
1585231068
С таким баблом , админ ресурсом , судейской поддержкой да еще имея двух сателлитов можно ВООБЩЕ без тренера играть )))
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Соня Мармеладова
1585233309
А чего какой-то клоун, который даже в Локомотиве ничего не добился на позиции ПРЕЗИДЕНТА КЛУБА что-то говорит про тренеров? Такие говорящие головы вообще ничего сами толком не умеют, а добиваются должностей по блату и дружбе) Хоть и болельщица Локо, но пошучу, что Байер тоже не Барселона)))
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vmonomah17
1585234452
Просто Семаку сказали, если не успокоишься с Кокориным, то вместе с ним в Сочи поедешь))
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Kollljan
1585236616
Хрякам, я вижу, неймётся. Свербит у них от восьмого места. Но что делать? Надо привыкать.
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ZENIT***
1585236879
Извините,но Ваши слова,это удел слабого!
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alex1951
1585239768
А они вообще есть? В России? Мирового или хотя бы европейского уровня.... Там уровень проверяется. Такие дела...
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Ziklop
1585240525
Семак нулевой, дальше только время покажет, тренерским штабом он не руководит а пытается поделить ответственность, большая ошибка.
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raritet
1585244005
А каким может быть начинающий тренер? Когда бы мы говорили о тренере работающим десяток лет , то это уже сформировавшийся тренер и сравнивать такого тренера как Семин с Семаком не совсем корректно. Как показывает жизнь , чтобы добиться чего -то с любой системой нужен лидер-диктатор....
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sochi-2013
1585247938
Кто знал Наумова, до этого интервью?
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