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    Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Семак не сильный тренер. И штаб у него слабый»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов дал оценку работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака. По мнению Наумова, специалисту не хватает проявления жесткости в решениях, что было продемонстрировано в ситуации с уходом Александра Кокорина в «Сочи».

    «Семак пока не сильный тренер, даже несмотря на то, что второй год подряд может выиграть чемпионат. Он хороший человек, я очень по-доброму к нему отношусь, но это к работе тренера отношения не имеет. И тренерский штаб у него слабый. Кстати, Семак много бы набрал вистов, если бы отстоял Кокорина. Сашу нельзя было отдавать в «Сочи»!

    В «Зените» у него была бы прекрасная игровая практика. Кокорин ни в чем не уступает Дриусси или Ригони. В тройке с Азмуном и Дзюбой вполне бы достойно смотрелся. Он может проделывать сумасшедший объем работы, играть с краю от бровки до бровки и реально помогать «Зениту»! Семак это прекрасно понимал, но отстоять Кокорина не смог… Сказали ему, видимо, помолчать и на этом борьба закончилась. Вот если бы подобная ситуация произошла в «Локомотиве», Юрий Павлович Семин пошел был до конца, скандал бы такой устроил и своего добился, никто бы даже и не пикнул», – сказал экс-президент «Локомотива».

    • Наумов занимал должность президента «Локомотива» с 2007 по 2010 год.
    • Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством клуб в сезоне-2018/19 стал чемпионом России.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +22451

      VVM1964 1 минуту назад

      С таким баблом , админ ресурсом , судейской поддержкой да еще имея двух сателлитов можно ВООБЩЕ без тренера играть )))

      1
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      Рейтинг: +1212

      Lenin26 10 минут назад

      Я бы не был столь резок в формулировках,касаемо того что, ему сказали помолчать,он и молчит.Просто на момент подписания контракта скажем честно он не имел весомого авторитета и контракт заключался с оглядкой на это, видимо в вопросе комплектования команды по договору он имеет только рекомендательный голос.

      1
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      Рейтинг: +1026

      acor94 25 минут назад

      Что верно, то верно...

      0
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      Рейтинг: +501

      FROL001 38 минут назад

      Критиковать все мастаки. А чего этот Наумов добился у проводниц? Один гудок от него и всё. Дубель пусто. Гыгыгы

      -2
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      Рейтинг: +8829

      parevg > FROL001 27 минут назад

      Два чемпионства, кубки...

      0
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      Рейтинг: +8829

      parevg 39 минут назад

      Свою силу он показал в Уфе, а в Зените, ему не нужна не сила, ни штаб.
      Админресурса хватает.

      0
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      Рейтинг: +622

      СвинкаСправедливости 45 минут назад

      У них только судейский состав сильный.

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