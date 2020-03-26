Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Семак не сильный тренер. И штаб у него слабый»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов дал оценку работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака. По мнению Наумова, специалисту не хватает проявления жесткости в решениях, что было продемонстрировано в ситуации с уходом Александра Кокорина в «Сочи».

«Семак пока не сильный тренер, даже несмотря на то, что второй год подряд может выиграть чемпионат. Он хороший человек, я очень по-доброму к нему отношусь, но это к работе тренера отношения не имеет. И тренерский штаб у него слабый. Кстати, Семак много бы набрал вистов, если бы отстоял Кокорина. Сашу нельзя было отдавать в «Сочи»!

В «Зените» у него была бы прекрасная игровая практика. Кокорин ни в чем не уступает Дриусси или Ригони. В тройке с Азмуном и Дзюбой вполне бы достойно смотрелся. Он может проделывать сумасшедший объем работы, играть с краю от бровки до бровки и реально помогать «Зениту»! Семак это прекрасно понимал, но отстоять Кокорина не смог… Сказали ему, видимо, помолчать и на этом борьба закончилась. Вот если бы подобная ситуация произошла в «Локомотиве», Юрий Павлович Семин пошел был до конца, скандал бы такой устроил и своего добился, никто бы даже и не пикнул», – сказал экс-президент «Локомотива».