Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Семак не сильный тренер. И штаб у него слабый»

С таким баблом , админ ресурсом , судейской поддержкой да еще имея двух сателлитов можно ВООБЩЕ без тренера играть )))
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов дал оценку работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака. По мнению Наумова, специалисту не хватает проявления жесткости в решениях, что было продемонстрировано в ситуации с уходом Александра Кокорина в «Сочи».
«Семак пока не сильный тренер, даже несмотря на то, что второй год подряд может выиграть чемпионат. Он хороший человек, я очень по-доброму к нему отношусь, но это к работе тренера отношения не имеет. И тренерский штаб у него слабый. Кстати, Семак много бы набрал вистов, если бы отстоял Кокорина. Сашу нельзя было отдавать в «Сочи»!
В «Зените» у него была бы прекрасная игровая практика. Кокорин ни в чем не уступает Дриусси или Ригони. В тройке с Азмуном и Дзюбой вполне бы достойно смотрелся. Он может проделывать сумасшедший объем работы, играть с краю от бровки до бровки и реально помогать «Зениту»! Семак это прекрасно понимал, но отстоять Кокорина не смог… Сказали ему, видимо, помолчать и на этом борьба закончилась. Вот если бы подобная ситуация произошла в «Локомотиве», Юрий Павлович Семин пошел был до конца, скандал бы такой устроил и своего добился, никто бы даже и не пикнул», – сказал экс-президент «Локомотива».
- Наумов занимал должность президента «Локомотива» с 2007 по 2010 год.
- Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством клуб в сезоне-2018/19 стал чемпионом России.