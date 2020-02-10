Ригони: «Италия – отличная страна, но ей далеко до России»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони выразил мнение, что в России жить лучше, чем в Италии.

– Вы год назад сказали, что жить в России лучше, чем в Италии. И эти слова вызвали широкий резонанс. Понимаете причину?

– Это субъективная оценка и мои личные ощущения. Я вырос в Аргентине, которой очень далеко до России по уровню жизни. Мне нравится, как все выстроено, как все действует и работает в России.

Год назад я говорил об Италии после аренды в «Аталанту» и сейчас, после возвращения из «Сампдории», могу подтвердить те слова. Италия – отличная страна, но ей далеко до России. По мне так здесь все намного лучше, чем в Италии.

– В чем конкретно ее преимущества над той же Италией?

– Я говорю о бытовых мелочах, которые в жизни очень важны. Если мне в России нужно, чтоб подключили электричество, газ, установили телевизор, то это делается максимум за три дня, а то и быстрее. В Италии мне надо было провести интернет дома, и я ждал две или даже три недели, чтобы это сделали.

Плюс – вопрос пунктуальности. В России я не сталкивался с тем, чтобы транспорт выбивался из графика. В Италии это нормально. Еще один пример: у меня есть помощник в России, был такой и в Италии. Если что-то требуется в России, я сообщаю об этом помощнику и, как правило, моя просьба моментально выполняется. В Италии я что-то просил, потом весь день напоминал – и где-то через неделю получил то, о чем просил.

Первую половину текущего сезона Ригони провел в аренде в «Сампдории» .

«Сампдории» 1 февраля аргентинец досрочно вернулся в «Зенит».

Ригони: «При Манчини в «Зените» не было такой сплоченности, как при Семаке»