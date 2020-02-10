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Ригони: «Италия – отличная страна, но ей далеко до России»

10 февраля 2020, 08:18
22

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони выразил мнение, что в России жить лучше, чем в Италии.

– Вы год назад сказали, что жить в России лучше, чем в Италии. И эти слова вызвали широкий резонанс. Понимаете причину?

– Это субъективная оценка и мои личные ощущения. Я вырос в Аргентине, которой очень далеко до России по уровню жизни. Мне нравится, как все выстроено, как все действует и работает в России.

Год назад я говорил об Италии после аренды в «Аталанту» и сейчас, после возвращения из «Сампдории», могу подтвердить те слова. Италия – отличная страна, но ей далеко до России. По мне так здесь все намного лучше, чем в Италии.

– В чем конкретно ее преимущества над той же Италией?

– Я говорю о бытовых мелочах, которые в жизни очень важны. Если мне в России нужно, чтоб подключили электричество, газ, установили телевизор, то это делается максимум за три дня, а то и быстрее. В Италии мне надо было провести интернет дома, и я ждал две или даже три недели, чтобы это сделали.

Плюс – вопрос пунктуальности. В России я не сталкивался с тем, чтобы транспорт выбивался из графика. В Италии это нормально. Еще один пример: у меня есть помощник в России, был такой и в Италии. Если что-то требуется в России, я сообщаю об этом помощнику и, как правило, моя просьба моментально выполняется. В Италии я что-то просил, потом весь день напоминал – и где-то через неделю получил то, о чем просил.

Ригони: «При Манчини в «Зените» не было такой сплоченности, как при Семаке»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Сампдория Ригони Эмилиано
Комментарии (22)
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mihail200606
1581313609
только газ провести в России почему то стоит бешеных денег..
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altezzik
1581315909
Везде есть свои минусы и плюсы.
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Павел Буре
1581317275
долб а е б не может понять что он до л ****, потому что он до л бае б.
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Давид59
1581317816
Даааа, куда там Италии до нас. У них там люди бедствуют, никакой демократии. Зато у нас - экономика цветёт, народ богатеет, виноградники - кругом, от Норильска до Магадана.
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Graceful 713
1581323948
И как потом уважать чужое мнение после таких высказываний? Как будто вчера на свет родился парень. Играл бы в каком нибудь другом клубе, понял бы что такое "привилегии"
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Danish Dynamite
1581325438
Ну да, с такими деньжищами и когда тебе все кругом в попу дуют - от мента с врачом до интернет-провайдера - тут тебе и в Зимбабве выше уровнем покажется... Очень грустная на самом деле новость. Печально, что наша страна живёт не тем и не для тех.
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Hektor 84
1581327565
А в Италии ли он был? Может его обманули и завезли на Украину? Или Болгарию? А сказали что он в Италии. Они же там все в зените газом обнюханые!
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SaveAS
1581333205
Суть ясна) в России лучше лижут жопу, если ты при деньгах
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paracetamol
1581346593
Все он правильно сказал, наш человек. В Италии жрут просто макароны, а в России - с маслом и мясом. Само собой лучше! Да и лентяи макаронники каких свет не видывал. Мосты у них падают и эскалаторы под весом десятка жеребят. Все починить некогда. Ну и жмоты еще, похлеще каклов!
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