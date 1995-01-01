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    Ригони: «Италия – отличная страна, но ей далеко до России»

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони выразил мнение, что в России жить лучше, чем в Италии.

    – Вы год назад сказали, что жить в России лучше, чем в Италии. И эти слова вызвали широкий резонанс. Понимаете причину?

    – Это субъективная оценка и мои личные ощущения. Я вырос в Аргентине, которой очень далеко до России по уровню жизни. Мне нравится, как все выстроено, как все действует и работает в России.

    Год назад я говорил об Италии после аренды в «Аталанту» и сейчас, после возвращения из «Сампдории», могу подтвердить те слова. Италия – отличная страна, но ей далеко до России. По мне так здесь все намного лучше, чем в Италии.

    – В чем конкретно ее преимущества над той же Италией?

    – Я говорю о бытовых мелочах, которые в жизни очень важны. Если мне в России нужно, чтоб подключили электричество, газ, установили телевизор, то это делается максимум за три дня, а то и быстрее. В Италии мне надо было провести интернет дома, и я ждал две или даже три недели, чтобы это сделали.

    Плюс – вопрос пунктуальности. В России я не сталкивался с тем, чтобы транспорт выбивался из графика. В Италии это нормально. Еще один пример: у меня есть помощник в России, был такой и в Италии. Если что-то требуется в России, я сообщаю об этом помощнику и, как правило, моя просьба моментально выполняется. В Италии я что-то просил, потом весь день напоминал – и где-то через неделю получил то, о чем просил.

    Ригони: «При Манчини в «Зените» не было такой сплоченности, как при Семаке»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2044

      Давид59 1 минуту назад

      Даааа, куда там Италии до нас. У них там люди бедствуют, никакой демократии. Зато у нас - экономика цветёт, народ богатеет, виноградники - кругом, от Норильска до Магадана.

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      Рейтинг: +1243

      Павел Буре 10 минут назад

      долб а е б не может понять что он до л ****, потому что он до л бае б.

      0
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      Рейтинг: +1249

      altezzik 32 минуты назад

      Везде есть свои минусы и плюсы.

      0
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      Рейтинг: +15

      Бopaт и alarm Голубки 42 минуты назад

      стыдно за зинит

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      Рейтинг: +6746

      mihail200606 1 час назад

      только газ провести в России почему то стоит бешеных денег..

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      Рейтинг: +228

      Завулон new new > mihail200606 58 минут назад

      Только не надо за всю Россию говорить.

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      Рейтинг: +1233

      Lenin26 > Завулон new new 47 минут назад

      Не знаю где и как,а у нас 400 тысяч газ провести стоит и я соглашусь ,что это бешенные деньги.

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      Рейтинг: +228

      Завулон new new > Lenin26 29 минут назад

      Без субсидий да,если до главной трубы меньше 200 метров то 56 т.р остальное гасит администрация.(номер закона не помню гуглите) Лен.обл Естественно это только труба до участка.

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      Рейтинг: +6746

      mihail200606 > Завулон new new 4 минуты назад

      Ага, и на участок 120-150 тыс

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