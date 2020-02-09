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  • Ригони: «При Манчини в «Зените» не было такой сплоченности, как при Семаке»

Ригони: «При Манчини в «Зените» не было такой сплоченности, как при Семаке»

9 февраля 2020, 23:13
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Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони сравнил атмосферу в команде при бывшем главном тренере Роберто Манчини с нынешней. Итальянец сейчас работает со сборной Италии.

– Чем Сергей Семак лучше Роберто Манчини?

– Его преимущество в том, как он умеет организовать команду, как умеет все детали подогнать друг к другу, успокоить игроков.

При Манчини в «Зените» такой сплоченности в команде не было. Почему – не могу объяснить, но сейчас атмосфера несравнима с той, что была. Очевидно, что в этом заслуга главного тренера – сделать коллектив единым.

  • Ригони зимой досрочно вернулся из аренды в «Сампдории».
  • Контракт Ригони с «Зенитом» рассчитан до лета 2021 года.
  • Игрок был куплен летом 2017 года (при Манчини) за 9 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Италия Ригони Эмилиано Манчини Роберто Семак Сергей
Комментарии (3)
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NEONFOL
1581285997
лизнул красиво
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Ганнибал Лектор
1581358095
Заезжий гастролер - ни одному тренеру не пригодился, все по арендам, да по арендам. Прямо очередной экзамен на прочность для Хавьера Рибалты.
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житель СПб
1581366104
Приходится согласиться. Думаю, это единственное его футбольное тренерское достоинство.
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