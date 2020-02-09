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    Ригони: «При Манчини в «Зените» не было такой сплоченности, как при Семаке»

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони сравнил атмосферу в команде при бывшем главном тренере Роберто Манчини с нынешней. Итальянец сейчас работает со сборной Италии.

    – Чем Сергей Семак лучше Роберто Манчини?

    – Его преимущество в том, как он умеет организовать команду, как умеет все детали подогнать друг к другу, успокоить игроков.

    При Манчини в «Зените» такой сплоченности в команде не было. Почему – не могу объяснить, но сейчас атмосфера несравнима с той, что была. Очевидно, что в этом заслуга главного тренера – сделать коллектив единым.

    • Ригони зимой досрочно вернулся из аренды в «Сампдории».
    • Контракт Ригони с «Зенитом» рассчитан до лета 2021 года.
    • Игрок был куплен летом 2017 года (при Манчини) за 9 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.02.2020 23:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +296

      NEONFOL 31 минуту назад

      лизнул красиво

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