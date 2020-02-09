Ригони: «При Манчини в «Зените» не было такой сплоченности, как при Семаке»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони сравнил атмосферу в команде при бывшем главном тренере Роберто Манчини с нынешней. Итальянец сейчас работает со сборной Италии.

– Чем Сергей Семак лучше Роберто Манчини?

– Его преимущество в том, как он умеет организовать команду, как умеет все детали подогнать друг к другу, успокоить игроков.

При Манчини в «Зените» такой сплоченности в команде не было. Почему – не могу объяснить, но сейчас атмосфера несравнима с той, что была. Очевидно, что в этом заслуга главного тренера – сделать коллектив единым.