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    Товарищеский матч. «Зенит» обыграл «Аланию», Ерохин и Ригони оформили дубли

    «Зенит» победил в товарищеском матче «Аланию».

    Владикавказская команда открыла счет уже на 5-й минуте матча, однако затем по два гола в ворота «Алании» забили Александр Ерохин и Эмилиано Ригони. После этого «Алания» реализовала пенальти.

    Товарищеский матч

    Зенит (Санкт-Петербург) – Алания (Владикавказ) – 4:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Машуков, 5; 1:1 – Ерохин, 29; 2:1 – Ригони, 45, 3:1 – Ригони, 54; 4:1 – Ерохин, 64; 4:2 – Кобесов, 67 (пенальти).

    «Зенит», набрав 45 очков по итогам 19 туров, лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя на 10 очков. «Алания» (43) занимает второе место в зоне Юг ПФЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +219

      Литейный4 26 минут назад

      Зенит непринужденно, без напряга и на классе обыграл соперника.

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