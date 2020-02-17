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  • Товарищеский матч. «Зенит» обыграл «Аланию», Ерохин и Ригони оформили дубли

Товарищеский матч. «Зенит» обыграл «Аланию», Ерохин и Ригони оформили дубли

17 февраля 2020, 12:45
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«Зенит» победил в товарищеском матче «Аланию».

Владикавказская команда открыла счет уже на 5-й минуте матча, однако затем по два гола в ворота «Алании» забили Александр Ерохин и Эмилиано Ригони. После этого «Алания» реализовала пенальти.

Товарищеский матч

Зенит (Санкт-Петербург) – Алания (Владикавказ) – 4:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Машуков, 5; 1:1 – Ерохин, 29; 2:1 – Ригони, 45, 3:1 – Ригони, 54; 4:1 – Ерохин, 64; 4:2 – Кобесов, 67 (пенальти).

  • «Зенит», набрав 45 очков по итогам 19 туров, лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.
  • «Алания» (43) занимает второе место в зоне Юг ПФЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Зенит Алания Ерохин Александр Ригони Эмилиано
Комментарии (2)
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Давид59
1581937766
Ригони, пожалуй, хочет остаться. Вон как крутится. Похвально однако.
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