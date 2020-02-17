Товарищеский матч. «Зенит» обыграл «Аланию», Ерохин и Ригони оформили дубли

«Зенит» победил в товарищеском матче «Аланию».

Владикавказская команда открыла счет уже на 5-й минуте матча, однако затем по два гола в ворота «Алании» забили Александр Ерохин и Эмилиано Ригони. После этого «Алания» реализовала пенальти.

Товарищеский матч

Зенит (Санкт-Петербург) – Алания (Владикавказ) – 4:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Машуков, 5; 1:1 – Ерохин, 29; 2:1 – Ригони, 45, 3:1 – Ригони, 54; 4:1 – Ерохин, 64; 4:2 – Кобесов, 67 (пенальти).