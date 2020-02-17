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Зенит - Алания
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Зенит - Алания
17.02.2020, Понедельник, 11:00 мск
Товарищеские матчи
Зенит
-
Алания
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Протокол
История игр
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Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
4 мая, суббота
20:15
Зенит
4:0
Алания
13 тур
27 октября, суббота
18:30
Алания
2:3
Зенит
Россия. Премьер-Лига 2010
26 тур
31 октября, воскресенье
14:00
Зенит
3:0
Алания
12 тур
9 июля, пятница
18:45
Алания
1:3
Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
17 тур
23 июля, суббота
00:00
Зенит
3:1
Алания
2 тур
20 марта, воскресенье
00:00
Алания
0:3
Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
18 тур
25 июля, воскресенье
00:00
Алания
0:3
Зенит
15 тур
7 июля, среда
00:00
Зенит
3:2
Алания
Россия. Премьер-лига 2003
19 тур
2 августа, суббота
00:00
Зенит
2:1
Алания
12 тур
11 июня, среда
00:00
Алания
0:2
Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
16 тур
24 июля, среда
00:00
Алания
1:0
Зенит
13 тур
2 июля, вторник
00:00
Зенит
2:1
Алания
Чемпионат России 2001
23 тур
25 августа, суббота
00:00
Зенит
3:0
Алания
9 тур
12 мая, суббота
00:00
Алания
2:0
Зенит
Чемпионат России 2000
24 тур
6 сентября, среда
00:00
Зенит
1:0
Алания
10 тур
26 мая, пятница
00:00
Алания
1:0
Зенит
Чемпионат России 1999
29 тур
30 октября, суббота
00:00
Зенит
2:2
Алания
15 тур
7 июля, среда
00:00
Алания
2:2
Зенит
Чемпионат России 1998
26 тур
26 сентября, суббота
00:00
Зенит
2:0
Алания
11 тур
11 июня, четверг
00:00
Алания
0:0
Зенит
Чемпионат России 1997
20 тур
30 июля, среда
00:00
Зенит
1:0
Алания
3 тур
2 апреля, среда
00:00
Алания
0:2
Зенит
Чемпионат России 1996
24 тур
3 сентября, вторник
00:00
Зенит
1:0
Алания
7 тур
13 апреля, суббота
00:00
Алания
3:1
Зенит
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