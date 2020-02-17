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Зенит - Алания

17.02.2020, Понедельник, 11:00 мск Товарищеские матчи Зенит - Алания
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
4 мая, суббота 20:15 Зенит 4:0 Алания
13 тур
27 октября, суббота 18:30 Алания 2:3 Зенит
Россия. Премьер-Лига 2010
26 тур
31 октября, воскресенье 14:00 Зенит 3:0 Алания
12 тур
9 июля, пятница 18:45 Алания 1:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
17 тур
23 июля, суббота 00:00 Зенит 3:1 Алания
2 тур
20 марта, воскресенье 00:00 Алания 0:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
18 тур
25 июля, воскресенье 00:00 Алания 0:3 Зенит
15 тур
7 июля, среда 00:00 Зенит 3:2 Алания
Россия. Премьер-лига 2003
19 тур
2 августа, суббота 00:00 Зенит 2:1 Алания
12 тур
11 июня, среда 00:00 Алания 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
16 тур
24 июля, среда 00:00 Алания 1:0 Зенит
13 тур
2 июля, вторник 00:00 Зенит 2:1 Алания
Чемпионат России 2001
23 тур
25 августа, суббота 00:00 Зенит 3:0 Алания
9 тур
12 мая, суббота 00:00 Алания 2:0 Зенит
Чемпионат России 2000
24 тур
6 сентября, среда 00:00 Зенит 1:0 Алания
10 тур
26 мая, пятница 00:00 Алания 1:0 Зенит
Чемпионат России 1999
29 тур
30 октября, суббота 00:00 Зенит 2:2 Алания
15 тур
7 июля, среда 00:00 Алания 2:2 Зенит
Чемпионат России 1998
26 тур
26 сентября, суббота 00:00 Зенит 2:0 Алания
11 тур
11 июня, четверг 00:00 Алания 0:0 Зенит
Чемпионат России 1997
20 тур
30 июля, среда 00:00 Зенит 1:0 Алания
3 тур
2 апреля, среда 00:00 Алания 0:2 Зенит
Чемпионат России 1996
24 тур
3 сентября, вторник 00:00 Зенит 1:0 Алания
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 Алания 3:1 Зенит
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