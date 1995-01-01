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    Ригони: «Сампдория» перед арендой была против, чтобы я вышел против «Спартака». Но я сразу сказал, что вариантов нет и буду играть»

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал, что перед арендой в летнее трансферное окно в «Сампдорию» итальянцы были против участия игрока в матче РПЛ против «Спартака». Несмотря на это, аргентинец вышел на поле «Открытие Арены».

    — Насколько заранее до игры в Москве вы договорились с «Сампдорией»?

    — По-моему, за день-два. Но когда мне позвонили и сообщили об этом, я сказал — приеду только после игры со «Спартаком».

    — В «Сампдории» потом не было из-за этого проблем?

    — В первую очередь, именно в этом клубе не хотели, чтобы играл со «Спартаком». Однако честно и сразу сказал представителям «Сампдории» — других вариантов нет, я буду играть. Но поскольку приехал потом здоровым и в полном порядке, проблем не возникло. А вот если бы что-то со мной пошло не так, возможно, они были бы не в восторге. Хорошо, что все прошло отлично. Включая нашу победу над «Спартаком» 1:0.

    • За итальянский клуб Ригони в этом сезоне провел пять матчей в Серии А, отдал один ассист.
    • 1 февраля аргентинец досрочно вернулся в «Зенит».
    • Зенитовцы с отрывом лидируют в РПЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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