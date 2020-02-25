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  • Ригони: «Сампдория» перед арендой была против, чтобы я вышел против «Спартака». Но я сразу сказал, что вариантов нет и буду играть»

Ригони: «Сампдория» перед арендой была против, чтобы я вышел против «Спартака». Но я сразу сказал, что вариантов нет и буду играть»

25 февраля 2020, 19:40
9

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал, что перед арендой в летнее трансферное окно в «Сампдорию» итальянцы были против участия игрока в матче РПЛ против «Спартака». Несмотря на это, аргентинец вышел на поле «Открытие Арены».

— Насколько заранее до игры в Москве вы договорились с «Сампдорией»?

— По-моему, за день-два. Но когда мне позвонили и сообщили об этом, я сказал — приеду только после игры со «Спартаком».

— В «Сампдории» потом не было из-за этого проблем?

— В первую очередь, именно в этом клубе не хотели, чтобы играл со «Спартаком». Однако честно и сразу сказал представителям «Сампдории» — других вариантов нет, я буду играть. Но поскольку приехал потом здоровым и в полном порядке, проблем не возникло. А вот если бы что-то со мной пошло не так, возможно, они были бы не в восторге. Хорошо, что все прошло отлично. Включая нашу победу над «Спартаком» 1:0.

  • За итальянский клуб Ригони в этом сезоне провел пять матчей в Серии А, отдал один ассист.
  • 1 февраля аргентинец досрочно вернулся в «Зенит».
  • Зенитовцы с отрывом лидируют в РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Спартак Сампдория Ригони Эмилиано
Комментарии (9)
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Валерий1965
1582651752
Он хороший игрок и нужен Зениту!
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vka1970
1582652940
У некоторых чуть ли не пункт даже в личном контракте присутствует по играм за сборную, так что не удивительно.Для многих футбол это бизнес и нет ни чего удивительного в присутствии того или иного игрока в заявке на тот или иной матч.
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Ziklop
1582659912
Может сыграть хорошо несколько игр, но ленивый , потом в два раза больше игр будет стоять.
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