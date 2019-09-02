Ригони прилетел в Италию для подписания контракта с «Сампдорией»

а что по деньгам,продали дешевле чем покупали?
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прибыл в Италию.
Итальянский журналист Алессио Эремита опубликовал видео, на котором Ригони отвечает на вопросы корреспондентов в аэропорту.
Ранее сообщалось, что Ригони близок к переходу в «Сампдорию», и в понедельник подпишет контракт с клубом из Генуи.
- Ригони выступает за «Зенит» с 2017 года.
- В составе петербургской команды игрок провел 45 матчей, забил девять голов и сделал восемь ассистов.
#Rigoni si presenta ai tifosi: «Felice di essere alla #Sampdoria«. @SampNews24 pic.twitter.com/uLtbulrevU— Alessio Eremita (@aleeremos) September 2, 2019