Ригони прилетел в Италию для подписания контракта с «Сампдорией»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прибыл в Италию.

Итальянский журналист Алессио Эремита опубликовал видео, на котором Ригони отвечает на вопросы корреспондентов в аэропорту.

Ранее сообщалось, что Ригони близок к переходу в «Сампдорию», и в понедельник подпишет контракт с клубом из Генуи.