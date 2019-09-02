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    Ригони прилетел в Италию для подписания контракта с «Сампдорией»

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прибыл в Италию.

    Итальянский журналист Алессио Эремита опубликовал видео, на котором Ригони отвечает на вопросы корреспондентов в аэропорту.

    Ранее сообщалось, что Ригони близок к переходу в «Сампдорию», и в понедельник подпишет контракт с клубом из Генуи.

    • Ригони выступает за «Зенит» с 2017 года.
    • В составе петербургской команды игрок провел 45 матчей, забил девять голов и сделал восемь ассистов.

    Источник: твиттер Алессио Эремиты

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4047

      3a zenit 30 минут назад

      а что по деньгам,продали дешевле чем покупали?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +578

      Гавроша 46 минут назад

      Удачи!

      1
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      Рейтинг: +1088

      Lenin26 1 час назад

      Давай братан,хорошей игры тебе за Сампдорию,у нас ты к сожалению не прижился.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +143

      SPbZenit12 1 час назад

      Ну слава Богу! Мака еще бы сплавить

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      Рейтинг: +578

      Гавроша > SPbZenit12 45 минут назад

      И краневиттера тоже.

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      Рейтинг: +691

      GSmall 1 час назад

      Хааааалелуя,хааааалелуя,халелуя,халелуя,халелуя,халелуя

      0
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      Рейтинг: +10445

      Garrincha58 1 час назад

      хорошая новость бесполезный игрок

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