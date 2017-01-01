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    Завтра Ригони должен перейти из «Зенита» в «Сампдорию»

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони близок к переходу в «Сампдорию». Такую информацию сообщил журналист Николо Скира.

    «Ригони переходит на правах аренды, но «Сампдория» будет обязана выкупить футболиста летом, если он проведет за сезон не менее 15 матчей. Завтра аргентинец с агентом будет в Генуе», – написал источник.

    • Ригони выступает за «Зенит» с 2017 года.
    • В составе петербургской команды игрок провел 45 матчей, забил девять голов и сделал восемь ассистов.
    • «Сампдория» в первом туре Серии А крупно уступила «Лацио».

    Онлайн последнего дня трансферов

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (более 46 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах.

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    Сегодня, 16:10
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7891

      KLIM777 18 минут назад

      Да неужели.

      0
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      Рейтинг: +10437

      Garrincha58 42 минуты назад

      проведёт 14 матчей и его обратно вернут как в прошлом году Аталанта потому что там играть надо, а не уйней заниматься

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32346

      portero > Garrincha58 29 минут назад

      стабильности у него нет, и шланг он хороший, так что процентов на 95 что вернут

      0
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      Рейтинг: +4795

      Агасфер 1 час назад

      "Сампдория"-это мечта безработного тренера -чемпиона России?

      0
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      Рейтинг: +7891

      KLIM777 > Агасфер 17 минут назад

      ты сегодня без закуски фигачишь?

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