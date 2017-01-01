Завтра Ригони должен перейти из «Зенита» в «Сампдорию»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони близок к переходу в «Сампдорию». Такую информацию сообщил журналист Николо Скира.

«Ригони переходит на правах аренды, но «Сампдория» будет обязана выкупить футболиста летом, если он проведет за сезон не менее 15 матчей. Завтра аргентинец с агентом будет в Генуе», – написал источник.

Ригони выступает за «Зенит» с 2017 года.

В составе петербургской команды игрок провел 45 матчей, забил девять голов и сделал восемь ассистов.

«Сампдория» в первом туре Серии А крупно уступила «Лацио».

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