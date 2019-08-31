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    Онлайн последнего дня трансферов


    5
    Голосов: 3
    Сегодня, 10:21
    Бакайоко вернулся в «Монако», «Зенит» подписал Осорио.

    10:48 – «Бернли» расторг контракт со Стивеном Дефуром. Игрок вернется в Бельгию по семейным причинам.

    10:14 – Так-так. У Головина появился напарник по центру поля. «Монако» взял в аренду Тьему Бакайоко. Того самого, который ссорился с Гаттузо. И того самого, который выигрывал с «Монако» Лигу 1.

    10:13 – Из-за великолепного сейва Евгения Чернова мы пропустили одну покупку хоть она и была вчера. «Зенит» арендовал защитника «Порту» Йордана Осорио – аренда с правом выкупа.

    Всем привет. «Бомбардир» проведет для вас трансляцию последнего дня трансферного окна в Европе. В Англии оно уже закрыто. А вот клубы России, Испании, Франции, Италии и Германии смогут совершать покупки до второго сентября. Так что ждем топовые трансферы.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: «Монако»
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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