Онлайн последнего дня трансферов

Бакайоко вернулся в «Монако», «Зенит» подписал Осорио.

10:48 – «Бернли» расторг контракт со Стивеном Дефуром. Игрок вернется в Бельгию по семейным причинам.

10:14 – Так-так. У Головина появился напарник по центру поля. «Монако» взял в аренду Тьему Бакайоко. Того самого, который ссорился с Гаттузо. И того самого, который выигрывал с «Монако» Лигу 1.

twit text — AS Monaco (@AS_Monaco) August 31, 2019

10:13 – Из-за великолепного сейва Евгения Чернова мы пропустили одну покупку хоть она и была вчера. «Зенит» арендовал защитника «Порту» Йордана Осорио – аренда с правом выкупа.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 31, 2019

Всем привет. «Бомбардир» проведет для вас трансляцию последнего дня трансферного окна в Европе. В Англии оно уже закрыто. А вот клубы России, Испании, Франции, Италии и Германии смогут совершать покупки до второго сентября. Так что ждем топовые трансферы.