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Колумбия. Примера А
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Депортес Толима
Йордан Осорио
€ 550 тыс
Йордан Осорио
Депортес Толима
10 мая 1994 (32)
#71 | Защитник
186 см
Венесуэла
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Публикации
Три экс-зенитовца помогли «Парме» вернуться в Серию А
2024.05.01 23:49
2
Серия А. «Дженоа» добился волевой победы над «Пармой», в заявке на матч было четыре экс-игрока «Зенита»
2021.03.20 00:47
4
Серия А. «Парма» с экс-зенитовцами проиграла «Наполи»
2021.01.31 21:58
4
Фото
«Парма» купила экс-защитника «Зенита» Осорио
2020.10.05 22:09
2
Журналист Скира: «Экс-защитник «Зенита» Осорио перейдет в «Парму»
2020.09.22 23:15
A Bola: «Зенит» не смог договориться с «Порту» о выкупе Осорио
2020.08.17 13:57
3
Metaratings: «Зенит» договаривается с «Порту» о трансфере Осорио
2020.07.30 16:25
8
Осорио: «На карантине выучил пару новых слов: «маска» и «перчатки»
2020.06.04 22:18
2
«Зенит» работает над продлением аренды Осорио до конца сезона
2020.05.16 09:54
3
Защитник «Зенита» Осорио: «Не понимаю, почему на календаре апрель, а за окном снег»
2020.04.06 19:19
8
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Дюделанж»
2020.02.01 17:06
20
Осорио: «Несколько раз мне снилось, что я стал чемпионом России с «Зенитом»
2020.01.27 16:33
3
Осорио: «Похожесть РПЛ и чемпионата Португалии в том, что в обоих турнирах есть пять-шесть претендентов на «золото»
2020.01.17 01:13
6
Осорио: «Хотел бы остаться в «Зените» по окончании аренды»
2020.01.12 12:59
2
Гримальдо, Таарабт, Пицци – в основе «Бенфики» на матч с «Зенитом»; Осорио, Караваев, Шатов сыграют у россиян
2019.12.10 21:55
28
Осорио: «Показать более содержательную игру не получилось. «Лейпциг» заслуженно победил»
2019.11.06 16:33
5
Осорио: «Хотелось бы остаться в «Зените»
2019.10.31 08:20
5
Медведев: «Зенит» точно выкупит Осорио, но информация о 7 миллионах – это больная фантазия»
2019.10.28 08:33
2
O Jogo: «Зенит» выкупит Осорио за 7 миллионов, игрок уже выполнил необходимое для трансфера условие
2019.10.25 17:39
17
Осорио: «Бенфика» сильна, как всегда. Но перед родными трибунами мы должны выполнить все задуманное»
2019.09.30 18:17
4
Осорио: «Мы играли с большим энтузиазмом, но и «Енисей» оказался не промах»
2019.09.26 12:54
1
Осорио – об адаптации в «Зените»: «Над шутками Дзюбы невозможно не смеяться, но я ничего не понимаю»
2019.09.21 14:18
7
Осорио, Караваев, Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Лионом». Депай и Дембеле сыграют у хозяев
2019.09.17 19:01
11
Осорио: «Тоннель для новичков «Зенита» – прекрасная традиция, несмотря на все удары и тычки»
2019.09.11 15:49
Видео
Караваев и Осорио прошли тоннель для новичков «Зенита»
2019.09.11 15:05
4
Семак – о матче с «Сочи»: «Мы посмотрели на Осорио – он сыграл хорошо»
2019.09.08 18:12
1
Осорио – после матча с «Сочи»: «Был диалог с Заболотным. Я попросил его быть осторожнее»
2019.09.08 17:16
5
Васютин, Осорио, Шатов – в старте «Зенита» на матч с «Сочи»; Набиуллин, Нобоа, Заболотный сыграют у гостей
2019.09.08 13:25
1
Осорио не сыграет против «Спартака»
2019.08.31 20:42
Осорио: «Счастлив стать частью такого большого клуба, как «Зенит». У него фантастические болельщики»
2019.08.31 20:33
3
1
2
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