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    «Зенит» работает над продлением аренды Осорио до конца сезона

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб ведет переговоры о продлении аренды защитника Йордана Осорио до фактического завершения сезона.

    «Продление арендного соглашения Осорио до конца сезона? Работаем над этим», – сказал Медведев.

    • Права на венесуэльца принадлежат «Порту».
    • К «Зениту» 26-летний футболист присоединился в августе прошлого года.
    • В его активе 11 матчей без результативных действий.
    • Рыночная стоимость Осорио – 2 миллиона евро.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3046

      Давид59 4 часа назад

      Конец сезона через 8 игр, либо по причине его отмены. Не очень понимаю над чем там работать. Он что без этой "работы" не имеет права играть?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5671

      paracetamol 4 часа назад

      Так себе игрочишка. Лучшеб своего подготовили!

      1
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      ...
      Рейтинг: +796

      shikari__ > paracetamol 4 часа назад

      вам Манчини уже давно подготовил, его самая большая гордость - Скроботов, чего не пользуетесь?

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