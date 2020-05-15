«Зенит» работает над продлением аренды Осорио до конца сезона

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб ведет переговоры о продлении аренды защитника Йордана Осорио до фактического завершения сезона.

«Продление арендного соглашения Осорио до конца сезона? Работаем над этим», – сказал Медведев.