«Зенит» работает над продлением аренды Осорио до конца сезона

Конец сезона через 8 игр, либо по причине его отмены. Не очень понимаю над чем там работать. Он что без этой "работы" не имеет права играть?
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб ведет переговоры о продлении аренды защитника Йордана Осорио до фактического завершения сезона.
«Продление арендного соглашения Осорио до конца сезона? Работаем над этим», – сказал Медведев.
- Права на венесуэльца принадлежат «Порту».
- К «Зениту» 26-летний футболист присоединился в августе прошлого года.
- В его активе 11 матчей без результативных действий.
- Рыночная стоимость Осорио – 2 миллиона евро.