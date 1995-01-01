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    Metaratings: «Зенит» договаривается с «Порту» о трансфере Осорио

    «Зенит» хочет выкупить защитника «Порту» Йордана Осорио.

    По информации Metaratings, петербургский клуб ведет с португальцами переговоры по трансферу игрока. «Порту» планирует получить за Осорио 7-8 миллионов евро, «Зенит» оценивает футболиста в 2-3 миллиона.

    В прошедшем сезоне Осорио выступал за петербуржцев на правах аренды. Если бы венесуэлец провел определенное количество матчей в основе «Зенита», активировалась бы автоматическая опция выкупа защитника.

    • Осорио провел в РПЛ семь матчей, не отметившись результативными действиями.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:25
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9038

      derrik2000 1 час назад

      "Порту» планирует получить за Осорио 7-8 миллионов евро, «Зенит» оценивает футболиста в 2-3 миллиона."

      Сойдутся на пяти миллионах. )))

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      Рейтинг: +5158

      серега кашин 2 часа назад

      порту сдерет с них втридорога

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      Рейтинг: +4622

      Борат > серега кашин 7 минут назад

      Ну вряд ли сдерут как за краля и тиля ! Позор крючкохвостым рылам !!!
      Гыгы

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      Рейтинг: -192

      Питер - гейская столица Р 2 часа назад

      Немытым все пытаются впарить в три раза дороже.

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