Metaratings: «Зенит» договаривается с «Порту» о трансфере Осорио

«Зенит» хочет выкупить защитника «Порту» Йордана Осорио.

По информации Metaratings, петербургский клуб ведет с португальцами переговоры по трансферу игрока. «Порту» планирует получить за Осорио 7-8 миллионов евро, «Зенит» оценивает футболиста в 2-3 миллиона.

В прошедшем сезоне Осорио выступал за петербуржцев на правах аренды. Если бы венесуэлец провел определенное количество матчей в основе «Зенита», активировалась бы автоматическая опция выкупа защитника.