Metaratings: «Зенит» договаривается с «Порту» о трансфере Осорио

«Зенит» хочет выкупить защитника «Порту» Йордана Осорио.
По информации Metaratings, петербургский клуб ведет с португальцами переговоры по трансферу игрока. «Порту» планирует получить за Осорио 7-8 миллионов евро, «Зенит» оценивает футболиста в 2-3 миллиона.
В прошедшем сезоне Осорио выступал за петербуржцев на правах аренды. Если бы венесуэлец провел определенное количество матчей в основе «Зенита», активировалась бы автоматическая опция выкупа защитника.
- Осорио провел в РПЛ семь матчей, не отметившись результативными действиями.
- Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings
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