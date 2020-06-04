Осорио: «На карантине выучил пару новых слов: «маска» и «перчатки»

Защитник «Зенита» Йордан Осорио ответил клубной пресс-службе на вопросы о подготовке к возобновлению сезона, а также изучении русского языка.

– Как ваше самочувствие после двух месяцев карантина?

– Все отлично! Я очень ждал этого момента, когда наконец-то можно будет вернуться на поле, встретиться с одноклубниками. Мне этого очень не хватало, ведь это уже давно вошло в привычку – быть всем вместе, играть, радоваться, смеяться. После стольких дней без тренировок на поле хочется теперь, чтобы они не заканчивались! Конечно, сначала тяжело, потому что заниматься дома – это не то же самое, что тренироваться на базе. Но скорее бы уже возобновился сезон.

– До первого матча чуть больше двух недель. Этого достаточно, чтобы набрать форму?

– Конечно! Знаем, что времени всего ничего, впереди много важных игр, но на тренировках чувствуется, что все очень мотивированы. Постепенно входим в ритм, с каждым днем все увереннее. Плюс ментально мы очень сильны.

– Подтянули русский на карантине?

– Нет, особенно практиковать его не получалось. Но пару новых слов выучил: «маска», «перчатки»!