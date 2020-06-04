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    Осорио: «На карантине выучил пару новых слов: «маска» и «перчатки»

    Защитник «Зенита» Йордан Осорио ответил клубной пресс-службе на вопросы о подготовке к возобновлению сезона, а также изучении русского языка.

    – Как ваше самочувствие после двух месяцев карантина?

    – Все отлично! Я очень ждал этого момента, когда наконец-то можно будет вернуться на поле, встретиться с одноклубниками. Мне этого очень не хватало, ведь это уже давно вошло в привычку – быть всем вместе, играть, радоваться, смеяться. После стольких дней без тренировок на поле хочется теперь, чтобы они не заканчивались! Конечно, сначала тяжело, потому что заниматься дома – это не то же самое, что тренироваться на базе. Но скорее бы уже возобновился сезон.

    – До первого матча чуть больше двух недель. Этого достаточно, чтобы набрать форму?

    – Конечно! Знаем, что времени всего ничего, впереди много важных игр, но на тренировках чувствуется, что все очень мотивированы. Постепенно входим в ритм, с каждым днем все увереннее. Плюс ментально мы очень сильны.

    – Подтянули русский на карантине?

    – Нет, особенно практиковать его не получалось. Но пару новых слов выучил: «маска», «перчатки»!

    • К «Зениту» Осорио присоединился в августе прошлого года на правах аренды.
    • Трансфер венесуэльца принадлежит «Порту».
    • В активе игрока 11 матчей без результативных действий.
    • Рыночная стоимость центрбека – 2 миллиона евро.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    04.06.2020 22:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3280

      Борат 28 минут назад

      Крал и Тилль : за время карантина выучили слова - смазка и перчатки !
      Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3183

      Давид59 1 час назад

      Словарный запас домушника у тебя, дорогой Йордан

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