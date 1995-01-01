Осорио – об адаптации в «Зените»: «Над шутками Дзюбы невозможно не смеяться, но я ничего не понимаю»

Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал о первых тренировках в новой команде.

– Когда я пробегал через «тоннель приветствия», каждый бил очень сильно, но особенно сильный пинок дал Дриусси. Это запомнилось надолго.

В Петербурге я живу рядом с Дугласом. Как раз перешли в одно трансферное окно, он говорит по-испански. Общаемся часто, и я считаю его очень хорошим товарищем. Дуглас говорил, что Дзюба все время шутит на испанском, но ничего непонятно. Если уж Дугласу ничего не понятно, то мне тем более, он ведь дольше меня в команде.

Конечно, над шутками Дзюбы невозможно не смеяться, потому что он не перестает шутить и подкалывать других. Но это не отменяет того, что я ничего не понимаю.

– Как общаетесь с игроками, которые не говорят по-испански?

– Пока что мы не особо понимаем друг друга, потому что говорим на разных языках. Надеюсь, с течением времени мне удастся подтянуть язык.

Во время тренировок мне подсказывают тренеры на испанском. Бывает, что я чего-то не понимаю в общении с игроками, но тогда переспрашиваю и мне переводят.