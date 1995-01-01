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    Осорио – об адаптации в «Зените»: «Над шутками Дзюбы невозможно не смеяться, но я ничего не понимаю»

    Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал о первых тренировках в новой команде.

    – Когда я пробегал через «тоннель приветствия», каждый бил очень сильно, но особенно сильный пинок дал Дриусси. Это запомнилось надолго.

    В Петербурге я живу рядом с Дугласом. Как раз перешли в одно трансферное окно, он говорит по-испански. Общаемся часто, и я считаю его очень хорошим товарищем. Дуглас говорил, что Дзюба все время шутит на испанском, но ничего непонятно. Если уж Дугласу ничего не понятно, то мне тем более, он ведь дольше меня в команде.

    Конечно, над шутками Дзюбы невозможно не смеяться, потому что он не перестает шутить и подкалывать других. Но это не отменяет того, что я ничего не понимаю.

    – Как общаетесь с игроками, которые не говорят по-испански?

    – Пока что мы не особо понимаем друг друга, потому что говорим на разных языках. Надеюсь, с течением времени мне удастся подтянуть язык.

    Во время тренировок мне подсказывают тренеры на испанском. Бывает, что я чего-то не понимаю в общении с игроками, но тогда переспрашиваю и мне переводят.

    • 25-летний центральный защитник перешел в «Зенит» 31-го августа на правах сезонной аренды.
    • Венесуэлец дебютировал в матче первого тура Лиги чемпионов против «Лиона» (1:1).

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 14:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2971

      TOL47 3 минуты назад

      Там по испански пол команды болтает, ты шути с ним своими приколами, пусть изучает

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      Рейтинг: +7391

      alex1951 12 минут назад

      Хорошо сказал....
      Вспоминается анекдот .
      Сколько раз дурак смеется над анекдотом?
      3 раза.
      В 1ый раз,когда собираются рассказ..
      Во 2ой,когда рассказали
      В 3ий,когда до него дойдет))))

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      Рейтинг: +4089

      3a zenit 51 минуту назад

      учи русский,да язык очень сложный...главное выучи матюки,заменяет половину всех слов.

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      Рейтинг: +1877

      ухоженный крокодил > 3a zenit 46 секунд назад

      Е.б.ать колотить, ты прав.
      :)))

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