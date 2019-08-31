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    Осорио: «Счастлив стать частью такого большого клуба, как «Зенит». У него фантастические болельщики»

    Защитник Йордан Осорио перешел из «Порту» в «Зенит». Футболист прокомментировал трансфер, назвав болельщиков клуба фантастическими.

    — Я счастлив стать частью такого большого клуба и очень хочу приложить максимум усилий, чтобы помочь «Зениту» добиться больших успехов.

    — Напоследок несколько слов для болельщиков «Зенита».

    — Я приехал сюда с огромным желанием. Знаю, что у «Зенита» — фантастические болельщики. И я буду делать все, чтобы их не разочаровать и чтобы добиться с клубом всех целей, которые перед нами стоят.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 20:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4778

      Агасфер 10 минут назад

      Раз отыграешь неудачно,и тебе припомнят то,что ты о себе сам не знал.Ну и Халка,естественно.

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