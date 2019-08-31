Осорио: «Счастлив стать частью такого большого клуба, как «Зенит». У него фантастические болельщики»

Защитник Йордан Осорио перешел из «Порту» в «Зенит». Футболист прокомментировал трансфер, назвав болельщиков клуба фантастическими.

— Я счастлив стать частью такого большого клуба и очень хочу приложить максимум усилий, чтобы помочь «Зениту» добиться больших успехов.

— Напоследок несколько слов для болельщиков «Зенита».

— Я приехал сюда с огромным желанием. Знаю, что у «Зенита» — фантастические болельщики. И я буду делать все, чтобы их не разочаровать и чтобы добиться с клубом всех целей, которые перед нами стоят.