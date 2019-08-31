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    «Зенит» арендовал у «Порту» защитника Осорио

    27-летний центральный защитник «Порту» Йордан Осорио продолжит карьеру в «Зените».

    «Зенит» арендовал футболиста с правом выкупа, сумма которого составит 9 миллионов евро. В российском клубе игрок будет выступать под четвертым номером.

    В начале 2018 года «Порту» арендовал Осорио у «Тонделы», с ним выиграл чемпионат Португалии. Прошлым летом «Порту» приобрел Осорио за 2 млн евро, но сезон-2018/19 защитник отыграл на правах аренды в «Витории Гимараэш» (27 матчей, два мяча).

    Источник: «Зенит»

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    Сегодня, 19:31
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +3340

      порт 18 минут назад

      Удачи и побед в новом клубе. Смотри как завтра будем разделывать поросяток.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14083

      DOCTOR PENALTY 19 минут назад

      Куплен специально, держать Шомуродова в игре с Ростовом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +681

      GSmall 22 минуты назад

      Немного на Ломбертса похож.Либо я перепил сегодня)))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +792

      acor94 31 минуту назад

      ему 25 лет, а не 27

      2
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