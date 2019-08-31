«Зенит» арендовал у «Порту» защитника Осорио

27-летний центральный защитник «Порту» Йордан Осорио продолжит карьеру в «Зените».

«Зенит» арендовал футболиста с правом выкупа, сумма которого составит 9 миллионов евро. В российском клубе игрок будет выступать под четвертым номером.

В начале 2018 года «Порту» арендовал Осорио у «Тонделы», с ним выиграл чемпионат Португалии. Прошлым летом «Порту» приобрел Осорио за 2 млн евро, но сезон-2018/19 защитник отыграл на правах аренды в «Витории Гимараэш» (27 матчей, два мяча).