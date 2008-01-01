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    Гримальдо, Таарабт, Пицци – в основе «Бенфики» на матч с «Зенитом»; Осорио, Караваев, Шатов сыграют у россиян

    Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Зенитом».

    «Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Диаш, Габриэль, Серви, Шикинью, Пицци, Таарабт, Тавареш, Винисиус, Ферру.

    «Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Осорио, Барриос, Иванович, Азмун, Караваев, Шатов, Ерохин, Дзюба, Оздоев.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 23:00 на лиссабонском «Да Луж».

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 21:55
    Комментарии19
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      Рейтинг: +1187

      Lenin26 2 минуты назад

      Удачи Зениту,ему сегодня она очень понадобиться и в своей игре и в игре конкурентов.

      1
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      Рейтинг: +197

      Кронштадт65 6 минут назад

      А где Дрюся

      0
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      Рейтинг: +1187

      Lenin26 > Кронштадт65 5 минут назад

      Болеет

      0
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      Рейтинг: +197

      Кронштадт65 > Lenin26 5 минут назад

      жаль

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      Рейтинг: +1187

      Lenin26 > Кронштадт65 4 минуты назад

      Согласен,его будет не хватать.

      0
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      Рейтинг: +115

      n1hat 6 минут назад

      Удачи португальцам, вся Россия болеет за них.

      -1
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      Рейтинг: +1187

      Lenin26 > n1hat 5 минут назад

      Наверно удивлю твоё раздутое эго,но ты не вся Россия!!!

      -1
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      Рейтинг: +115

      n1hat > Lenin26 1 минуту назад

      Ну так вся Россия, кроме питера , ненавидит зенит, или ты ток матч тв смотришь?))

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      Рейтинг: +1963

      Иван_Невский 11 минут назад

      шатов это беда, надо с начала второго тайма менять,шланг наипервейший

      0
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      Рейтинг: +1187

      Lenin26 > Иван_Невский 9 минут назад

      Зря ты так,вроде хорошо с Динамо отыграл,у меня большее опасение Ерохин вызывает,как он появляется, так атака у Зенита пропадает,очень много ошибается в простых ситуациях

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      Рейтинг: +1963

      Иван_Невский > Lenin26 8 минут назад

      ладно болеем за наших пол литру окупорил буду смотреть, без допинга смотреть невозможно.

      0
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      Рейтинг: +1187

      Lenin26 > Иван_Невский 6 минут назад

      Согласен)))

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      Рейтинг: +1748

      Фан666 14 минут назад

      Туго зениту будет с осорио и шатовым, оба бедовые

      1
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      Рейтинг: +1187

      Lenin26 > Фан666 10 минут назад

      Скорее с Ерохиным беда,Шатов в роде норм сыграл с Динамо,а вот Оссорио да,тут проблема,явно Ярика не заменит

      0
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      Рейтинг: +1963

      Иван_Невский > Фан666 10 минут назад

      Осорио не так еще , Олежек ленивое днище, неумеющие играть в обороне, а главное ходящие по полю пешочком и понтов аля Смолов выше головы.

      0
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      Рейтинг: +1963

      Иван_Невский > Lenin26 9 минут назад

      ты посмотри с трибуны как он ходит по полю и наблюдает , ленивое днищееее

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      Рейтинг: +1187

      Lenin26 > Иван_Невский 7 минут назад

      Вангую,что он сегодня забьёт или ассист отдаст)))

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      Рейтинг: +1963

      Иван_Невский > Lenin26 7 минут назад

      ну тогда за его здоровье!

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      Рейтинг: +3320

      BarStep 16 минут назад

      Удачи парни! Сегодня она нам нужна будет как ни когда!

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