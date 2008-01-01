Гримальдо, Таарабт, Пицци – в основе «Бенфики» на матч с «Зенитом»; Осорио, Караваев, Шатов сыграют у россиян

Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Зенитом».

«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Диаш, Габриэль, Серви, Шикинью, Пицци, Таарабт, Тавареш, Винисиус, Ферру.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Осорио, Барриос, Иванович, Азмун, Караваев, Шатов, Ерохин, Дзюба, Оздоев.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 23:00 на лиссабонском «Да Луж».