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Судьи
Главный судья:
Матеу Лаос (Валенсия)
Материалы

Бенфика - Зенит

10.12.2019, Вторник, 23:00 мск Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 6 тур Бенфика - Зенит
Лига чемпионов (2019/2020), группа G
2 тур
2 октября, среда 22:00 Зенит 3:1 Бенфика
Лига чемпионов (2015/2016)
1/8 финала
ответный матч		 9 марта, среда 20:00 Зенит 1:2 Бенфика
Лига чемпионов (2015/2016)
1/8 финала
первый матч		 16 февраля, вторник 22:45 Бенфика 1:0 Зенит
Лига чемпионов (2014/2015), группа C
5 тур
26 ноября, среда 20:00 Зенит 1:0 Бенфика
1 тур
16 сентября, вторник 22:45 Бенфика 0:2 Зенит
Лига Чемпионов (2011/2012)
1/8 финала
ответный матч		 6 марта, вторник 23:45 Бенфика 2:0 Зенит
Лига Чемпионов (2011/2012)
1/8 финала
первый матч		 15 февраля, среда 21:00 Зенит 3:2 Бенфика
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. РБ Лейпциг 6 3 2 1 10:8 +2 11
2. Лион 6 2 2 2 9:8 +1 8
3. Бенфика 6 2 1 3 10:11 -1 7
4. Зенит 6 2 1 3 7:9 -2 7
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    Рейтинг: +278

    ц 11 декабря 2019, 13:03

    Если бы со своим "мешковым" ездили..., а так всё по делу, дутые чемпионы.

    0
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    Рейтинг: +7395

    Старикан 11 декабря 2019, 08:48

    Ну вот вам и показатель Дзюбы! Усритесь бомжы!

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    Рейтинг: +659

    Сергей Александрович 11 декабря 2019, 05:31

    Что и требовалось доказать

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    Рейтинг: +62

    Veselovskyi 11 декабря 2019, 03:54

    красавчики)

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 11 декабря 2019, 01:11

    В Португалии нет Егорова, Вилкова, Мешкова и т.п. и результат на табло
    и вообще Зенит просквозил мимо даже ЛЕ.

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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 11 декабря 2019, 01:05

    Санкции сделали своё чёрное дело.

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    Рейтинг: +191

    Rostov 61 11 декабря 2019, 00:59

    Позор россииского фуфлобола

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    Рейтинг: +1990

    все_будет_AUDI 11 декабря 2019, 00:46

    Ха ха. Объяснение найти не могут.
    Судьи тут не русские вот и все объяснение

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    Рейтинг: +44

    nik546179 > все_будет_AUDI 11 декабря 2019, 00:48

    Да тут даже не в судьях дело.таков наш весь чемпионат.только в кубки России можем играть

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    Рейтинг: +44

    nik546179 > KPCCSPB 11 декабря 2019, 00:49

    Да мы тоже не *** хорошего не показали

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    Рейтинг: +44

    nik546179 11 декабря 2019, 00:44

    ***** обижаться сами виноваты

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    Рейтинг: +71

    nikki22 11 декабря 2019, 00:44

    это конец.

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