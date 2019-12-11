Бенфика - Зенит

Если бы со своим "мешковым" ездили..., а так всё по делу, дутые чемпионы.
|2 тур
|2 октября, среда
|22:00
|Зенит
|3:1
|Бенфика
|Группа G
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|РБ Лейпциг
|6
|3
|2
|1
|10:8
|+2
|11
|2.
|Лион
|6
|2
|2
|2
|9:8
|+1
|8
|3.
|Бенфика
|6
|2
|1
|3
|10:11
|-1
|7
|4.
|Зенит
|6
|2
|1
|3
|7:9
|-2
|7
Что и требовалось доказать
красавчики)
В Португалии нет Егорова, Вилкова, Мешкова и т.п. и результат на табло
и вообще Зенит просквозил мимо даже ЛЕ.
Санкции сделали своё чёрное дело.
Позор россииского фуфлобола
Ха ха. Объяснение найти не могут.
Судьи тут не русские вот и все объяснение
Да тут даже не в судьях дело.таков наш весь чемпионат.только в кубки России можем играть
***** обижаться сами виноваты