Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Зенит
Бенфика - Зенит: обзор матча 10 декабря 2019
Бенфика
10.12.2019, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа G, 6 тур
3 : 0
Завершен
Зенит
47'
Ф. Серви
58'
Пицци (П)
79'
С. Азмун (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Зенит
89'
Замена
Р. Мак
️️️️
О. Шатов
Замена
Кайо
️️️️
К. Винисиус
89'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Ф. Серви
81'
Замена
А. Самарис
️️️️
Габриэл
81'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
С. Азмун
79'
65'
Замена
А. Сутормин
️️️️
А. Ерохин
60'
Замена
И. Смольников
️️️️
М. Оздоев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Пицци
58'
57'
Вторая желтая
Д. Сантос
55'
Желтая карточка
А. Ерохин
ГОЛ! 1:0!
Ф. Серви
Пас отдал
Пицци
47'
43'
Желтая карточка
М. Оздоев
Желтая карточка
Габриэл
19'
17'
Желтая карточка
Д. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
10
Франко Серви
ЛП
49
Адель Таарабт
ЦП
18
Габриэл
ЦП
21
Пицци
АП
22
Шикинью
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Бенфика
1
Иван Злобин
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
7
Жота
ЛВ
22
Андреас Самарис
ЦП
7
Кайо
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
4-3-2-1
1
Влаходимос
22
Гримальдо
4
Ферру
3
Диаш
15
Тавареш
10
Серви
18
Габриэл
49
Таарабт
22
Шикинью
21
Пицци
95
Винисиус
4-1-2-1-2
41
Кержаков
15
Караваев
71
Осорио
20
Иванович
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
21
Оздоев
27
Шатов
21
Ерохин
22
Дзюба
20
Азмун
18
Габриэл
22
Самарис
22
Самарис
18
Габриэл
95
Винисиус
7
Кайо
7
Кайо
95
Винисиус
10
Серви
9
Сеферович
9
Сеферович
10
Серви
21
Ерохин
11
Сутормин
11
Сутормин
21
Ерохин
21
Оздоев
8
Смольников
8
Смольников
21
Оздоев
27
Шатов
21
Мак
21
Мак
27
Шатов
Остались в запасе
Бенфика
Зенит
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
7
Жота
ЛВ
1
Иван Злобин
ВР
33
Жардел
ЦЗ
Главный тренер
Бруну Лажи
95
Илья Воробьев
ПВ
78
Александр Васютин
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
7
Жота
ЛВ
1
Иван Злобин
ВР
33
Жардел
ЦЗ
Остались в запасе
95
Илья Воробьев
ПВ
78
Александр Васютин
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Бенфика - Зенит
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Бенфика
Зенит
Аршавин сделал заявление о чемпионской гонке в РПЛ
Вчера, 23:32
5
Аршавин назвал игрока, из-за которого «Зенит» не смог уйти от поражения в Казани
Вчера, 21:37
4
Игрока «Зенита» сравнили с кошкой, которая гуляет сама по себе
Вчера, 16:18
7
Дерзкий Володя напал на игроков «Зенита» в Казани
Вчера, 15:43
5
Евсеев объяснил нежелание Глушенкова играть за сборную России
Вчера, 15:01
5
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Аршавин сделал заявление о чемпионской гонке в РПЛ
Вчера, 23:32
5
Аршавин назвал игрока, из-за которого «Зенит» не смог уйти от поражения в Казани
Вчера, 21:37
4
Игрока «Зенита» сравнили с кошкой, которая гуляет сама по себе
Вчера, 16:18
7
Дерзкий Володя напал на игроков «Зенита» в Казани
Вчера, 15:43
5
Евсеев объяснил нежелание Глушенкова играть за сборную России
Вчера, 15:01
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+