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    «Парма» купила экс-защитника «Зенита» Осорио

    «Парма» объявила о переходе центрального защитника «Порту» Йордана Осорио.

    Сумма трансфера пока неизвестна. 26-летний футболист заключил с новым клубом контракт до 2024 года.

    • Рыночная стоимость венесуэльца – 2,5 миллиона евро.
    • За «Порту» Осорио выступал с января 2018 года, но провел только один матч.
    • В прошлом сезоне игрок был в аренде в «Зените».

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    Источник: Официальный сайт «Пармы»

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    05.10.2020 22:09
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