«Парма» купила экс-защитника «Зенита» Осорио

На замену был бы годный игрок!
«Парма» объявила о переходе центрального защитника «Порту» Йордана Осорио.
Сумма трансфера пока неизвестна. 26-летний футболист заключил с новым клубом контракт до 2024 года.
- Рыночная стоимость венесуэльца – 2,5 миллиона евро.
- За «Порту» Осорио выступал с января 2018 года, но провел только один матч.
- В прошлом сезоне игрок был в аренде в «Зените».
Bienvenido Yordan #Osorio!https://t.co/dpb93342fJ#ForzaParma pic.twitter.com/kNx3fHyNPD— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) October 5, 2020