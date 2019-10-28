Медведев: «Зенит» точно выкупит Осорио, но информация о 7 миллионах – это больная фантазия»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб выкупит у «Порту» права на защитника Йордана Осорио.

При этом функционер опроверг информацию, что сумма трансфера составит 7 миллионов евро.

«Осорио – наш полноценный игрок. «Зенит» точно его выкупит. Это решение принято по итогам тестового периода.

Что касается информации, что сумма выкупа составит 7 миллионов евро, это какие-то странные цифры, больная фантазия», – сказал Медведев.