Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?

    Медведев: «Зенит» точно выкупит Осорио, но информация о 7 миллионах – это больная фантазия»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб выкупит у «Порту» права на защитника Йордана Осорио.

    При этом функционер опроверг информацию, что сумма трансфера составит 7 миллионов евро.

    «Осорио – наш полноценный игрок. «Зенит» точно его выкупит. Это решение принято по итогам тестового периода.

    Что касается информации, что сумма выкупа составит 7 миллионов евро, это какие-то странные цифры, больная фантазия», – сказал Медведев.

    • Осорио провел за «Зенит» пять матчей, результативными действиями не отличался.
    • Рыночная стоимость 25-летнего венесуэльца оценивается в 2,5 миллиона евро.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:33
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3400

      TOL47 2 часа назад

      Конечно, должна быть сумма больше, чтоб было с чего откатить

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +278

      Николай71 > TOL47 1 час назад

      К концу сезона до 10 дойдет. Плюсую.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74285
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru