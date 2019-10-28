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  • Медведев: «Зенит» точно выкупит Осорио, но информация о 7 миллионах – это больная фантазия»

Медведев: «Зенит» точно выкупит Осорио, но информация о 7 миллионах – это больная фантазия»

28 октября 2019, 08:33
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб выкупит у «Порту» права на защитника Йордана Осорио.

При этом функционер опроверг информацию, что сумма трансфера составит 7 миллионов евро.

«Осорио – наш полноценный игрок. «Зенит» точно его выкупит. Это решение принято по итогам тестового периода.

Что касается информации, что сумма выкупа составит 7 миллионов евро, это какие-то странные цифры, больная фантазия», – сказал Медведев.

  • Осорио провел за «Зенит» пять матчей, результативными действиями не отличался.
  • Рыночная стоимость 25-летнего венесуэльца оценивается в 2,5 миллиона евро.

Источник: «Рейтинг букмекеров»
Россия. Премьер-лига Зенит Порту Осорио Йордан Медведев Александр
Комментарии (2)
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TOL47
1572254402
Конечно, должна быть сумма больше, чтоб было с чего откатить
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