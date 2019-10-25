O Jogo: «Зенит» выкупит Осорио за 7 миллионов, игрок уже выполнил необходимое для трансфера условие

Следующим летом «Зенит» обязан выкупить у «Порту» защитника Йордана Осорио, сообщает O Jogo.

По информации источника, в арендном договоре между клубами есть пункт, согласно которому петербуржцы должны выкупить игрока, если тот проведет пять матчей.

Игра Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» стала как раз пятой для 25-летнего венесуэльца.

При этом «Порту» получит только 3,5 миллиона, поскольку клубу принадлежат 50 процентов прав на центрбека.

Рыночная стоимость Осорио – 2,5 миллиона евро.