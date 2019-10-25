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    O Jogo: «Зенит» выкупит Осорио за 7 миллионов, игрок уже выполнил необходимое для трансфера условие

    Следующим летом «Зенит» обязан выкупить у «Порту» защитника Йордана Осорио, сообщает O Jogo.

    По информации источника, в арендном договоре между клубами есть пункт, согласно которому петербуржцы должны выкупить игрока, если тот проведет пять матчей.

    Игра Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» стала как раз пятой для 25-летнего венесуэльца.

    При этом «Порту» получит только 3,5 миллиона, поскольку клубу принадлежат 50 процентов прав на центрбека.

    Рыночная стоимость Осорио – 2,5 миллиона евро.

    Источник: O Jogo

    Португальская ежедневная спортивная газета, выпускается с февраля 1985 года.

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    25.10.2019 17:39
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1282

      Джой 26 октября 2019, 19:52

      Он легионер. Легионера за такие деньги можно найти по качественнее.
      Не думаю что при условии будущего лимита.... Зенит сможет что-то с него поиметь

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 26 октября 2019, 16:49

      фуфло если честно,зачем он нужен

      1
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      Рейтинг: +101025

      zigbert 26 октября 2019, 16:13

      Зениту видней. Если он устраивает ГТ ,то надо выкупать.

      1
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      Рейтинг: +245

      Ялта-Питер 25 октября 2019, 20:18

      Может , пока не надо дергаться?! Нужно , ещё присмотреться к нему !

      0
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      ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv > Ялта-Питер 28 ноября 2019, 21:15

      уже поздно! Сказали же провел 5 игр

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18046

      paracetamol 25 октября 2019, 18:57

      Ничего, вроде, парнишка.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67666

      portero 25 октября 2019, 18:14

      физически мощный парень, пять игр он что на замены только выходил?

      4
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      Рейтинг: +5344

      ААМ 25 октября 2019, 17:58

      Пока он не впечатляет, а дальше посмотрим.

      1
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      Рейтинг: +6335

      Давид59 25 октября 2019, 17:48

      Эх Осорио, Осорио. Бил с 5 метров вупор в Лейпциге. Забил бы, мы б тебя сразу полюбили.

      4
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      ...
      Рейтинг: +6335

      Давид59 > KPCCSPB 25 октября 2019, 18:10

      Так в той игре Дзюба с Азмуном отдыхали

      1
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      ...
      Рейтинг: +67666

      portero > Давид59 25 октября 2019, 18:15

      что же Семак их не заменил в перерыве?, там еще и Шатов отдыхал

      3
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      Рейтинг: +6335

      Давид59 > portero 25 октября 2019, 18:18

      Было явно видно, что нападения нет, и Семак должен был реагировать. К сожалению он ничего так и не придумал

      2
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      Рейтинг: +93

      stachel > Давид59 25 октября 2019, 19:16

      А как реагировать? Есть в Зените напы выше классом чем эти? Это беда Зенита, людей много, а ставить против команд уровня РБ некого. По составу донный шлак.

      0
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      Рейтинг: +4369

      TOL47 > stachel 26 октября 2019, 07:25

      Жируова на фланг, и Кузяева с Ерохиным в центр, после драки советы бесполезны, результат есть. Плохо что эта беспомощность тренера продолжается не первую игру.

      2
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      Рейтинг: +1282

      Джой > TOL47 26 октября 2019, 19:43

      Подожди наберется опыта Серега. Нельзя просто так взять и заменить удачно игрока. Пусть научится чтению игры еще больше.
      Ну кому как не нам судить с дивана.

      1
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      Рейтинг: +4369

      TOL47 > Джой 26 октября 2019, 22:14

      От обиды, результат нужен был другой. ждем следующих игр без ошибок и с хорошим результатом.

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      Рейтинг: +1155

      fhnv > portero 28 ноября 2019, 21:16

      Семак вечно с заменами тянет!

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