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  • O Jogo: «Зенит» выкупит Осорио за 7 миллионов, игрок уже выполнил необходимое для трансфера условие

O Jogo: «Зенит» выкупит Осорио за 7 миллионов, игрок уже выполнил необходимое для трансфера условие

25 октября 2019, 17:39
17

Следующим летом «Зенит» обязан выкупить у «Порту» защитника Йордана Осорио, сообщает O Jogo.

По информации источника, в арендном договоре между клубами есть пункт, согласно которому петербуржцы должны выкупить игрока, если тот проведет пять матчей.

Игра Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» стала как раз пятой для 25-летнего венесуэльца.

При этом «Порту» получит только 3,5 миллиона, поскольку клубу принадлежат 50 процентов прав на центрбека.

Рыночная стоимость Осорио – 2,5 миллиона евро.

Источник: O Jogo

Португальская ежедневная спортивная газета, выпускается с февраля 1985 года.

Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Зенит Порту Осорио Йордан
Комментарии (17)
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Давид59
1572014905
Эх Осорио, Осорио. Бил с 5 метров вупор в Лейпциге. Забил бы, мы б тебя сразу полюбили.
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ААМ
1572015505
Пока он не впечатляет, а дальше посмотрим.
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portero
1572016444
физически мощный парень, пять игр он что на замены только выходил?
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paracetamol
1572019030
Ничего, вроде, парнишка.
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Ялта-Питер
1572023922
Может , пока не надо дергаться?! Нужно , ещё присмотреться к нему !
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zigbert
1572095585
Зениту видней. Если он устраивает ГТ ,то надо выкупать.
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3a zenit
1572097798
фуфло если честно,зачем он нужен
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Джой
1572108745
Он легионер. Легионера за такие деньги можно найти по качественнее. Не думаю что при условии будущего лимита.... Зенит сможет что-то с него поиметь
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