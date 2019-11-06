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  • Осорио: «Показать более содержательную игру не получилось. «Лейпциг» заслуженно победил»

Осорио: «Показать более содержательную игру не получилось. «Лейпциг» заслуженно победил»

6 ноября 2019, 16:33
5

Защитник «Зенита» Йордан Осорио прокомментировал поражение от «Лейпцига» (0:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы знали, что соперник сложный, и он показал свою силу. Какие-то моменты матча нам удавались, какие-то – нет. Мы иногда испытывали неудобства, но настраивались показать более содержательную игру. К сожалению, не получилось. Соперник показал, что он был лучше. Они заслуженно победили. Нам нужно подумать об этой игре, но уже концентрироваться на следующем поединке.

Что касается наших шансов на выход из группы, то теперь все, что мы можем сделать, – это продолжать готовиться и настраиваться. У нас впереди несколько игр, в том числе матч с «Бенфикой», которая всегда хорошо играет дома. Нам нужно показать лучшую игру и победить», – цитирует Осорио пресс-служба «Зенита».

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Источник: Официальный сайт «Зенита»
Лига чемпионов Зенит РБ Лейпциг Осорио Йордан
Комментарии (5)
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arrivalgist
1573056363
Да, уровень футбола был несоизмерим. Особенно по качеству передач. И это болезнь всех наших команд. Работать и работать до их уровня.
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paracetamol
1573057628
Да ладно, проехали, теперь надо франков чмокать!
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Фан666
1573061758
Осорио! Зенит идёт на дно потому что купили мутных игроков как ты. Ты же нулевый напрочь
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