Осорио: «Показать более содержательную игру не получилось. «Лейпциг» заслуженно победил»

Защитник «Зенита» Йордан Осорио прокомментировал поражение от «Лейпцига» (0:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы знали, что соперник сложный, и он показал свою силу. Какие-то моменты матча нам удавались, какие-то – нет. Мы иногда испытывали неудобства, но настраивались показать более содержательную игру. К сожалению, не получилось. Соперник показал, что он был лучше. Они заслуженно победили. Нам нужно подумать об этой игре, но уже концентрироваться на следующем поединке.

Что касается наших шансов на выход из группы, то теперь все, что мы можем сделать, – это продолжать готовиться и настраиваться. У нас впереди несколько игр, в том числе матч с «Бенфикой», которая всегда хорошо играет дома. Нам нужно показать лучшую игру и победить», – цитирует Осорио пресс-служба «Зенита».

Медведев: «В двух матчах «Лейпциг» был сильнее, но для «Зенита» ничего не потеряно»



