Медведев: «В двух матчах «Лейпциг» был сильнее, но для «Зенита» ничего не потеряно»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал матч с «Лейпцигом» (0:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы создавали голевые моменты, была возможность забить у Азмуна и Осорио. Вы сами все это видели, сетовать на невезение не стоит. Хотя и можно сказать, что в чем-то не повезло.

Нельзя сказать, что команда не боролась. Я согласен с Семаком, что в двух матчах «Лейпциг» был сильнее, но при этом шансы у нас были как в первой, так и во второй игре, поэтому ничего не потеряно, впереди еще две игры.

Сейчас команда будет готовиться к матчу с «Арсеналом» – это важный матч для чемпионата России. Будут сделаны выводы. Вратарская позиция? У Лунева, к сожалению, проявилась его травма, которая не позволяет ему не только играть, но и даже тренироваться в общей группе. Что касается игры Кержакова, то сыграл он хорошо, а винить его в пропущенных голах невозможно», – сказал Медведев.

Семак: «По уровню «Зенит» слабее «Лейпцига»



