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    Медведев: «В двух матчах «Лейпциг» был сильнее, но для «Зенита» ничего не потеряно»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал матч с «Лейпцигом» (0:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Мы создавали голевые моменты, была возможность забить у Азмуна и Осорио. Вы сами все это видели, сетовать на невезение не стоит. Хотя и можно сказать, что в чем-то не повезло.

    Нельзя сказать, что команда не боролась. Я согласен с Семаком, что в двух матчах «Лейпциг» был сильнее, но при этом шансы у нас были как в первой, так и во второй игре, поэтому ничего не потеряно, впереди еще две игры.

    Сейчас команда будет готовиться к матчу с «Арсеналом» – это важный матч для чемпионата России. Будут сделаны выводы. Вратарская позиция? У Лунева, к сожалению, проявилась его травма, которая не позволяет ему не только играть, но и даже тренироваться в общей группе. Что касается игры Кержакова, то сыграл он хорошо, а винить его в пропущенных голах невозможно», – сказал Медведев.

    Семак: «По уровню «Зенит» слабее «Лейпцига»


    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:14
    Комментарии8
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      Рейтинг: +593

      Frankfurt Am Main 14 минут назад

      Зюба Негру!!! У нас традиция! Поетому я злой на тебя..))

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      Рейтинг: +457

      arok 22 минуты назад

      Это если Медведев и Семак уйдут, Зенит ни чего не потеряет!!!

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      Рейтинг: +3735

      Viper for CSKA 24 минуты назад

      Ну, первое место немцы не отдадут уже. Если и отдадут, то не вам. А Лион - злой, мотивированный и наконец с классным тренером. А я лично и Бенфику со счетов бы не сбрасывал, если о перспективах в плей-офф ЛЕ выйти рассуждать.

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      Рейтинг: +8808

      DeStar > Viper for CSKA 12 минут назад

      ну да.. зенит начал за здравие, победа и потом ничья, а заканчивает ...... по факту, 3 очка до лиона и личная встреча с ними.. будет решающая, но думаю лион не проиграет зениту в личной встрече.. и все, гоу в ле, а при определенных обстоятельствах и в ле можно не попасть

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      Рейтинг: +593

      Frankfurt Am Main 30 минут назад

      Понятно почему у вас негров в супер клупе нету, что Зюба вчера и доказал..

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      Рейтинг: +1016

      Джой > Frankfurt Am Main 26 минут назад

      Дзюба вчера проиграл по всем параметрам. Отсюда и эта детская агрессия

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      Рейтинг: +1887

      ухоженный крокодил 43 минуты назад

      Короче так, выходите из группы!
      Зимой зимой пару трансферов и до куда вы там доползете...
      Летом меняйте тренера. Без обид, Семак меня бесит, на своем поле прессинга не было, что у убило Зенит.

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      Рейтинг: +690

      Фанат Рубина 46 минут назад

      АХАХАХАХХАХАХАХ ДОЛБА**

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