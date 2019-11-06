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  • Медведев: «В двух матчах «Лейпциг» был сильнее, но для «Зенита» ничего не потеряно»

Медведев: «В двух матчах «Лейпциг» был сильнее, но для «Зенита» ничего не потеряно»

6 ноября 2019, 14:14
36

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал матч с «Лейпцигом» (0:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы создавали голевые моменты, была возможность забить у Азмуна и Осорио. Вы сами все это видели, сетовать на невезение не стоит. Хотя и можно сказать, что в чем-то не повезло.

Нельзя сказать, что команда не боролась. Я согласен с Семаком, что в двух матчах «Лейпциг» был сильнее, но при этом шансы у нас были как в первой, так и во второй игре, поэтому ничего не потеряно, впереди еще две игры.

Сейчас команда будет готовиться к матчу с «Арсеналом» – это важный матч для чемпионата России. Будут сделаны выводы. Вратарская позиция? У Лунева, к сожалению, проявилась его травма, которая не позволяет ему не только играть, но и даже тренироваться в общей группе. Что касается игры Кержакова, то сыграл он хорошо, а винить его в пропущенных голах невозможно», – сказал Медведев.

Семак: «По уровню «Зенит» слабее «Лейпцига»


Источник: Sport24
Лига чемпионов Зенит РБ Лейпциг Медведев Александр
Комментарии (36)
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Viper for CSKA
1573041121
Ну, первое место немцы не отдадут уже. Если и отдадут, то не вам. А Лион - злой, мотивированный и наконец с классным тренером. А я лично и Бенфику со счетов бы не сбрасывал, если о перспективах в плей-офф ЛЕ выйти рассуждать.
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arok
1573041247
Это если Медведев и Семак уйдут, Зенит ни чего не потеряет!!!
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Frankfurt Am Main
1573041701
Зюба Негру!!! У нас традиция! Поетому я злой на тебя..))
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1573042669
Проиграть можно достойно, но это Болотбургу неведомо.
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gennadiy
1573044990
Это за ЦСКА,за ваше судейство.Жалко только что в конце матча руководство Газпрома не показали,а только в начале игры.Я очень рад.
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vka1970
1573048051
Потерять можно если что то имеешь. А как потерять не имея ни чего, мне не понятно. И надо быть честным до конца.Зениту не куда стремиться.Уровень РПЛ низок, судьи пристрастны.Настоящий малинник.Тут и мастеровитый футболист через пару недель бревном станет.Заинтересованности нет.Бабло можно и за меньшие усилия получать.Контракты не зря так составляются.
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Derzkiy1
1573050096
А как же у них состав дороже ??? Позорники ,такую чушь несут постоянно
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paracetamol
1573057393
Французов и портосов обыграть, и в дамках!
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Фан666
1573062019
До матчей рвали лейпциг на бумаге в хлам просто. А теперь уже надежда на следующие матчи. Потом запоют про следующий год тогда то уж точно всем покажут
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nemolod
1573064383
За ЛЕ- ЕЩЕ не потеряно,за ЛЧ -УЖЕ потеряно!
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