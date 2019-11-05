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Семак: «По уровню «Зенит» слабее «Лейпцига»

5 ноября 2019, 23:49
36

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (0:2).

«Для нас было важно не пропустить. В конце первого тайма пропустили. Играть стало сложнее. И на выезде было сложно, и дома. Шанс был в быстрых атаках. Если в гостях не могли даже выйти в них, то сегодня выходили. У «Лейпцига» игроки очень быстрые. Мы постоянно запаздывали. Заслуженная победа соперника.

У нас шансы остаются. Будем их использовать. Нужно привыкать играть в этом турнире. Здесь соперники ошибок не прощают.

Не считаю ли, что ошибся с тактикой? Не считаю. Надо быть реалистами. У нас защитники не очень быстрые. И играть в два центральных нельзя было. По уровню мы слабее «Лейпцига».

Наши шансы были в контратаках и при стандартах. У нас не так много футболистов, которые работают с мячом под давлением. В моменте с первым пропущенным мячом на выезде наша линия защиты не смогла накрыть соперника. Нам не хватило одного игрока. Сегодня подобных ошибок мы не допускали», – сказал Семак.

Лига чемпионов. «Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу»

Нагельсман: «Когда мы забили второй гол, было понятно, что матч можно заканчивать»

Источник: Sport24
Лига чемпионов Зенит РБ Лейпциг Семак Сергей
Комментарии (36)
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Garrincha58
1572987111
ужас о чём он говорит уходи в отставку физручило вместе с Дзюбичилло
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Агасфер
1572987519
Сбили спесь.Удивительно,что они сами не видели,что играли убого и с ЦСКА.
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paracetamol
1572987536
Слабее раза в 2. На фоне РБ - еле ползали. Нет у нас подобных соперников в РПЛ, одно г-но, бабки получатели.
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whitecoal
1572988490
Не интервью, а какое-то блеянье! Простите нас, убогих! Пытались не пропустить, но не смогли! Позорище хреново! Тренер лучшей команды ЧР такое несёт, что ж мы хотим от остальных! Не покидает ощущение стыда за всё это!
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vka1970
1572989985
Это не для кого не секрет. Так же как и очки в чемпионате РПЛ при помощи судей. Это тоже секрет Полишенеля.
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Сенситив
1572993128
...Сегодня подобных ошибок мы не допускали»... бакланы без ошибок матч продули, но пустяк, ведь, на людях поплакался Семак в жилетку, как-то так...))
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Mamukan
1573005593
Нагельсман указал миллеровичу на его место в Европе. сиди в газовой трубе и не высовывайся.
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zidane 2006
1573014319
Задолбали уже своим уровнем. Что Газпром им мало платит!? Аякс тоже в слабой лиге играет и что. Это не мешает им показывать достойную игру. Решил в кое-то веке вчера посмотреть футбол и что я увидел. Пухлую рожу Миллера. Спасибо национальное достояние
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den161
1573014495
Зенит слабее Лейпцига... стыдобища, это даже не чемпион Германии... А сильнее кого Зенит в нынешней ЛЧ?
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JTherry
1573031522
По уровню мы слабее «Лейпцига»... ...никто и не спорит, все логично, и защитники уже пенсионного возраста
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