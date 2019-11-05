Семак: «По уровню «Зенит» слабее «Лейпцига»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (0:2).

«Для нас было важно не пропустить. В конце первого тайма пропустили. Играть стало сложнее. И на выезде было сложно, и дома. Шанс был в быстрых атаках. Если в гостях не могли даже выйти в них, то сегодня выходили. У «Лейпцига» игроки очень быстрые. Мы постоянно запаздывали. Заслуженная победа соперника.

У нас шансы остаются. Будем их использовать. Нужно привыкать играть в этом турнире. Здесь соперники ошибок не прощают.

Не считаю ли, что ошибся с тактикой? Не считаю. Надо быть реалистами. У нас защитники не очень быстрые. И играть в два центральных нельзя было. По уровню мы слабее «Лейпцига».

Наши шансы были в контратаках и при стандартах. У нас не так много футболистов, которые работают с мячом под давлением. В моменте с первым пропущенным мячом на выезде наша линия защиты не смогла накрыть соперника. Нам не хватило одного игрока. Сегодня подобных ошибок мы не допускали», – сказал Семак.

Лига чемпионов. «Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу»

Нагельсман: «Когда мы забили второй гол, было понятно, что матч можно заканчивать»