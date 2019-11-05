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    Семак: «По уровню «Зенит» слабее «Лейпцига»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (0:2).

    «Для нас было важно не пропустить. В конце первого тайма пропустили. Играть стало сложнее. И на выезде было сложно, и дома. Шанс был в быстрых атаках. Если в гостях не могли даже выйти в них, то сегодня выходили. У «Лейпцига» игроки очень быстрые. Мы постоянно запаздывали. Заслуженная победа соперника.

    У нас шансы остаются. Будем их использовать. Нужно привыкать играть в этом турнире. Здесь соперники ошибок не прощают.

    Не считаю ли, что ошибся с тактикой? Не считаю. Надо быть реалистами. У нас защитники не очень быстрые. И играть в два центральных нельзя было. По уровню мы слабее «Лейпцига».

    Наши шансы были в контратаках и при стандартах. У нас не так много футболистов, которые работают с мячом под давлением. В моменте с первым пропущенным мячом на выезде наша линия защиты не смогла накрыть соперника. Нам не хватило одного игрока. Сегодня подобных ошибок мы не допускали», – сказал Семак.

    Лига чемпионов. «Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу»

    Нагельсман: «Когда мы забили второй гол, было понятно, что матч можно заканчивать»

    Источник: Sport24

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    05.11.2019 23:49
    Комментарии22
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      Рейтинг: +422

      Ceнит 8 минут назад

      «По уровню «Семак» слабее «Григоряна»

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9643

      vka1970 33 минуты назад

      Это не для кого не секрет.
      Так же как и очки в чемпионате РПЛ при помощи судей.
      Это тоже секрет Полишенеля.

      1
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      Рейтинг: +4516

      ivan-football-fan > vka1970 11 минут назад

      ))+

      0
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      Рейтинг: +1772

      Derzkiy1 41 минуту назад

      Хватит уже ныть , таких нытиков ещё поискать надо , они их вырастили в команде , а не покупали по 40мил игроков

      0
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      ...
      Рейтинг: +21

      Alex Fenix > Derzkiy1 26 минут назад

      где здесь нытье? это констатация факта.В том то и дело - у них команда отлично сыгранная. Нам все это еще предстоит. Мы каждый год собираем новые команды в РПЛ. Надеюсь Семак еще найдет нужный баланс игроков и будет менять 1-2 максимум за сезон,дабы не портить микроклимат.главное,чтобы руководство клуба понимало,что менять по пол состава каждый сезон - не выход. Как раз игры с Лейпцигом - хороший тому пример.

      1
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      Рейтинг: +21404

      gol_kak_sokol 49 минут назад

      Классики говорили: "практика- критерий истины". Так что, ты ошибся Семак со своей страусиной стратегией.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4516

      ivan-football-fan 53 минуты назад

      Семак: «По уровню «Зенит» слабее «Лейпцига»
      Серней, это у тебя...предположение такое? Или - вывод после двух игр? Или... начало некоего размышления для выработки плана?
      НЕ ПОЗДНОВАТО ЛИ ОЧЕВИДНЫЕ БАНАЛЬНСТИ ЗА "УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ" ВЫЛАВАТЬ?
      Перечитай анекдоты про Штирлица...ПОЧИЩАЕТ МОЗГИ...
      Например:
      Штирлиц долго смотрел в одну точку. Потом в
      другую.
      «Двоеточие», — догадался Штирлиц

      0
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      ...
      Рейтинг: +21

      Alex Fenix > ivan-football-fan 37 минут назад

      что ты несешь? ты только заголовок статьи сумел прочитать? почитай целиком - "прочищает мозги". Какие то неуместные анекдоты про штирлица,которые ни к селу ни к городу, сходи проспись и не употребляй больше.

      2
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      ...
      Рейтинг: +4516

      ivan-football-fan > Alex Fenix 13 минут назад

      Послушайте, профэссор, НИКОГДА НЕ ЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ОБЕДОМ СОВЕСТКИХ ГАЗЕТ...Ни целиком, ни частями)))
      "Прочищает мозги НЕ ЧТЕНИЕ ЧУЖОГО БРЕДА "ПОЛНОСТЬЮ", А СОБСТВЕННЫЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ...
      Цитирую ещё один абзац Семака , почти ДОСЛОВНО НАПОМИНАЮЩИЙ процитированные АНЕДОТЫ ПРО ШТИРЛИЦА, уже после заголовка...Специально ДЛЯ ВАС! Прибейте это над кроватью, добавьте в свой цитатник идей чучхе (только никому не рассказывайте, что это говорит ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ЛУЧШЕГО КЛУБА СТРАНЫ, потому, что это - клиника!)::
      "...«Для нас было важно не пропустить. В конце первого тайма пропустили. Играть стало сложнее. И на выезде было сложно, и дома. Шанс был в быстрых атаках. Если в гостях не могли даже выйти в них, то сегодня выходили. У «Лейпцига» игроки очень быстрые. Мы постоянно запаздывали. Заслуженная победа соперника...."

      -1
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      ...
      Рейтинг: +4516

      ivan-football-fan > Alex Fenix 2 минуты назад

      ставлю Вам плюзм за твердолобость))++

      0
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      Рейтинг: +4516

      ivan-football-fan > Alex Fenix 1 минуту назад

      Вот Вам ещё одно мнение (см ниже))):
      "...Не интервью, а какое-то блеянье! Простите нас, убогих! Пытались не пропустить, но не смогли! Позорище хреново! Тренер лучшей команды ЧР такое несёт, что ж мы хотим от остальных! Не покидает ощущение стыда за всё это!..."

      0
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      Рейтинг: +220

      whitecoal 58 минут назад

      Не интервью, а какое-то блеянье! Простите нас, убогих! Пытались не пропустить, но не смогли! Позорище хреново! Тренер лучшей команды ЧР такое несёт, что ж мы хотим от остальных! Не покидает ощущение стыда за всё это!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3121

      polt 1 час назад

      Игра Зенита при Семаке намного слабее, и чем дальше, тем хуже. Разница в уровне игры с Лейпцигом огромна, и РПЛ это предел, выше которого не прыгнуть. "Нужно привыкать играть в этом турнире. Здесь соперники ошибок не прощают"... он, что только проснулся. Пипец полный и надеяться на улучшения бесполезно.

      2
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      Рейтинг: +15

      jeka543 > polt 54 минуты назад

      согласен

      0
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    • ...
      Рейтинг: +90

      Каменный стояк 1 час назад

      У нас шансы остаются. Будем стараться давить на судей. Нужно привыкать играть в этом турнире. Здесь купить игру намного сложнее.

      0
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      Рейтинг: +4516

      ivan-football-fan > Каменный стояк 50 минут назад

      Ещё нужно где-нибудь мочу подменить...++

      0
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      Рейтинг: +4006

      paracetamol 1 час назад

      Слабее раза в 2. На фоне РБ - еле ползали. Нет у нас подобных соперников в РПЛ, одно г-но, бабки получатели.

      1
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      Рейтинг: +5361

      Агасфер 1 час назад

      Сбили спесь.Удивительно,что они сами не видели,что играли убого и с ЦСКА.

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