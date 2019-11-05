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Лига чемпионов. «Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу»

5 ноября 2019, 22:50
341

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лейпциг» на выезде одержал победу над «Зенитом» (2:0). Точными ударами в составе гостей отметились полузащитники Диего Демме и Марсель Сабитцер.

«Зенит» занимает третье место в таблице группы G, имея в своем активе четыре очка. «Лейпциг» – лидер квартета с девятью баллами.

Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур

Зенит (Россия) – Лейпциг (Германия) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Демме, 45; 0:2 – Сабитцер, 63.

«Зенит»: Кержаков, Смольников (Караваев, 46), Осорио, Иванович (Дриусси, 70), Ракицкий, Оздоев, Барриос, Дуглас, Ерохин (Кузяев, 85), Дзюба, Азмун.

«Лейпциг»: Гулячи, Хальстенберг (Кампль, 46), Упамекано, Клостерманн, Мукиеле, Нкунку (Вернер, 61), Демме, Лаймер, Сабитцер, Форсберг (Хайдара, 76), Поульсен..

Предупреждения: Ерохин, 6; Дзюба, 67; Кузяев, 88 – Упамекано, 67.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирная таблица Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Зенит РБ Лейпциг
Комментарии (341)
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BRO_football
1572983625
Вот вам и весь Зенит. Без продажного Вилкова на поле и Карасёва за ВАР ничего сделать не могут! Позорище!
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МасСуд
1572983633
Бомжи отстой
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Jhon1989
1572983636
Ну что бомжатые обо...лись!!! Это вам не ваши карманные судейки,которые тащат вас. А разница в классе конечно видна.
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zra78
1572983650
Борат? Выйди из сумрака! Скажи что нибудь,мы все заждались! Вот умора!!!
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Max Bobr
1572984798
Талантливо просп(р)али матч. Дорогой проект Зенит за народные деньги! Максимум вложений при минимальном КПД, победы только на уровне РПЛ, скупив лидеров других команд.
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_Marqella_
1572984916
Ни чего страшного не произошло, Лейпциг это не Ференцварош...Бывает...Двигаемся дальше, к чемпионству..))
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Павелий
1572985415
Зенит был слабее и по делу проиграл. Грустно, что это лидер нашего чемпионата, хоть и не без помощи Миллера и Ко. Но всё равно мы увидели пропасть между нормальным чемпионатом и нашим...
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Муруал
1572987094
Больно,стыдно и обидно видеть такой футбол в исполнении Зенита. Надо,чтобы Газпром отказался от спонсорства Зенита,говорю это,как работник этой корпорации,добывающий газ в суровых условиях тундры Крайнего Севера. Конечно,я и мои коллеги,понимаем,что освободившиеся деньги не пойдут на увеличение наших зарплат,на улучшение условий труда,да и вообще не достанутся народу. Но мы не хотим,чтобы на результаты нашего труда жировали непрофессиональные,бездарные футболисты трусливо играющие от обороны у себя дома с не самой мощной командой в Европе.
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Олег1204
1572987745
Яб ещё понял когда они такими зарплатами переманивают футболистов и блещат в Европе, но они с такими дикими затратами вылетают уверенно. При том сам зеня вреден для Российского футбола, сколько футболистов он погубил переманив только что бы ослабить конкурентов. От этого уровень нашего чемпионата и футбола падает. Ну купили они Кругового, переманив деньгами, я уже заранее знаю что будет - аренда в сочи, если он не вылетит. Этот клуб не представляет Российский футбол, а миллера, газьпрем и прочее дерьмо
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arok
1572999435
Я всегда был и буду объективным болельщиком, в Еврокубках всегда болею за НАШИ клубы!!! Но в этот раз и в этом случае, я доволен результатом. Просто прекрасно помню сколько желчи и яда выливалось от ярых болельщиков Зенита на ЦСКА, Краснодар,Арсенал и Спартак, Локомотив за их неудачи, как говорилось о том , что все посмотрят на игру Питерцев, что мол только они достойны выступать ЛЧ. А это друзья мои называется КАРМА, игра невзрачная, трусливая и беззубая. Вот он уровень чемпионата и Чемпиона. Желаю всем нашим клубам крепчать и набираться мастерства, болельщикам поддерживать друг друга, а не радоваться чужим ошибкам! Всем НАШИМ УДАЧИ!!!!!
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