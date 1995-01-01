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    Лига чемпионов. «Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу»

    В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лейпциг» на выезде одержал победу над «Зенитом» (2:0). Точными ударами в составе гостей отметились полузащитники Диего Демме и Марсель Сабитцер.

    «Зенит» занимает третье место в таблице группы G, имея в своем активе четыре очка. «Лейпциг» – лидер квартета с девятью баллами.

    Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур

    Зенит (Россия) – Лейпциг (Германия) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Демме, 45; 0:2 – Сабитцер, 63.

    «Зенит»: Кержаков, Смольников (Караваев, 46), Осорио, Иванович (Дриусси, 70), Ракицкий, Оздоев, Барриос, Дуглас, Ерохин (Кузяев, 85), Дзюба, Азмун.

    «Лейпциг»: Гулячи, Хальстенберг (Кампль, 46), Упамекано, Клостерманн, Мукиеле, Нкунку (Вернер, 61), Демме, Лаймер, Сабитцер, Форсберг (Хайдара, 76), Поульсен..

    Предупреждения: Ерохин, 6; Дзюба, 67; Кузяев, 88 – Упамекано, 67.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:50
    Комментарии208
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      Рейтинг: +71

      Каменный стояк 9 секунд назад

      Хорошо, что в чемпионате России все игры до конца сезона проплачены))) а вот на международном уровне главный газовик-еврей ещё не смог договориться)))

      0
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      Рейтинг: +2089

      Павелий 1 минуту назад

      Зенит был слабее и по делу проиграл. Грустно, что это лидер нашего чемпионата, хоть и не без помощи Миллера и Ко. Но всё равно мы увидели пропасть между нормальным чемпионатом и нашим...

      2
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      Рейтинг: +1816

      knikos 1 минуту назад

      Короче , пока в РПЛ будут катать мяч миллионеры , во всех командах , и не будет борьбы на каждом участке поля , будут такие просеры . Португалы нам ручкой помахали ... Убрать лимит , если в Европе хотим ну хоть что-то показывать. Наши доморощенные ...слов не хватает.

      2
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      Рейтинг: +31

      Зенит77 1 минуту назад

      соглашусь со всей критикой, кроме неумных параллелей с Вилковым, Лейпциг превосходил в скорости, вот и всё, отсюда - провал, тренировки Зениту нужно все заменить усиленной физподготовкой

      1
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      Рейтинг: +20865

      oyabun 2 минуты назад

      Без Вилкова никак ))

      5
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      Рейтинг: +3035

      AtticusFinch > oyabun 8 секунд назад

      Да там и в параллельном матче Локомотива с Уфой 8 желтых железнодорожникам втулили, душат конкурентов)) по всем фронтами Бомжей тянут))

      0
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      Рейтинг: +352

      Серж 69 2 минуты назад

      На матч домашний наш Зенит выходит
      Очков негусто,нужно поправлять дела
      Но Лейпциг,гадина,чморит и попросту их гнобит
      Что,Миллер?Ужель для этого их мама родила?

      3
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      Рейтинг: +2183

      Ruryu 3 минуты назад

      Стебаться даже не охота. Только,хочется задать вопрос антитемпературному(paracetamolu): вот это была,красивая игра??

      0
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      Рейтинг: +71

      Каменный стояк 4 минуты назад

      ахахаха, конченые))) без продажного судейства нихрена не могут)))

      4
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      Рейтинг: +3

      Alex Fenix > Каменный стояк 1 минуту назад

      если судейство у вас продажное, че ж вы все смотрите РПЛ и тут отписываетесь?) какой тогда смысл? мазохизм?

      0
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      Рейтинг: +58

      Marat A. 4 минуты назад

      Зенит..так же как и "Локо" понимает, что в ЛЧ сделать что-то не получится, лучше "свалить" в ЛЕ...., но это ещё тоже под вопросом, но реально...

      1
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      Рейтинг: +1324

      Бриг 4 минуты назад

      Это хорошо, что у нас такие завышенные ожидания. Может и сбудутся, но, скорее всего не при нас. А так - борьба за третью строчку - предел для наших клубов. Так что ЛЕ - это наш уровень. И с этим надо как-то жить.

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