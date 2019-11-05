Лига чемпионов. «Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу»

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лейпциг» на выезде одержал победу над «Зенитом» (2:0). Точными ударами в составе гостей отметились полузащитники Диего Демме и Марсель Сабитцер.

«Зенит» занимает третье место в таблице группы G, имея в своем активе четыре очка. «Лейпциг» – лидер квартета с девятью баллами.

Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур

Зенит (Россия) – Лейпциг (Германия) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Демме, 45; 0:2 – Сабитцер, 63.

«Зенит»: Кержаков, Смольников (Караваев, 46), Осорио, Иванович (Дриусси, 70), Ракицкий, Оздоев, Барриос, Дуглас, Ерохин (Кузяев, 85), Дзюба, Азмун.

«Лейпциг»: Гулячи, Хальстенберг (Кампль, 46), Упамекано, Клостерманн, Мукиеле, Нкунку (Вернер, 61), Демме, Лаймер, Сабитцер, Форсберг (Хайдара, 76), Поульсен..

Предупреждения: Ерохин, 6; Дзюба, 67; Кузяев, 88 – Упамекано, 67.

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