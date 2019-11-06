Зенит - РБ Лейпциг

Ой, а чой-то не видать здесь той зенитовской братии, которая вякала после проигрыша Спартака Уралу? Кудай-то свои поганые язычки засунули?
|3 тур
|23 октября, среда
|19:55
|РБ Лейпциг
|2:1
|Зенит
|3 тур
|23 октября, среда
|19:55
|РБ Лейпциг
|2:1
|Зенит
|Квалификация, 1/8 финала
ответный матч
|15 марта, четверг
|21:00
|Зенит
|1:1
|РБ Лейпциг
|Квалификация, 1/8 финала
первый матч
|8 марта, четверг
|23:05
|РБ Лейпциг
|2:1
|Зенит
|Группа G
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|РБ Лейпциг
|6
|3
|2
|1
|10:8
|+2
|11
|2.
|Лион
|6
|2
|2
|2
|9:8
|+1
|8
|3.
|Бенфика
|6
|2
|1
|3
|10:11
|-1
|7
|4.
|Зенит
|6
|2
|1
|3
|7:9
|-2
|7
.....нам такой футбол не нужен
Газпром внутри нашего чемпионата скупает у других команд всех более менее талантливых футболистов, чтобы никто не смог составить конкуренцию любимому Зенитушке. Так же поступают еще пара московских команд. Не имея значимой постоянной конкуренции эти команды играют на расслабоне внутри чемпионата. А выйдя в Европу сами видите, что получается. Наши "супер"команды за рубежом даже на детсадовских не тянут
Лучше 10 игроков из России поставили бы, да +1 классного легионера-плеймейкера (за дорого), нежели вот так вот.....не хотят к нам ехать топ игроки,ни за какие коврижки...зато Депардье и Джонсы чет выстроились за гражданством....где логика порвалась?...
На фига нам такой футбол за такие бабки, постройте лучше дороги ,школы, больницы жизнь наладте пожалуйста нам гражданам Великой страны, чем смотреть на это унижение за такие деньги
Ощущение в конце матча, что это "Лейпциг" дома играет и уверенно "докатывает" матч до финального свистка.
Распустите эту помойку. Лишние траты Газпрома.
Все надеешься что тебе накинут?) Только если на твой клыкан)
Дзюба просто бревно, нулевой, команда чуть посильнее и все виден его настоящий уровень, может только на других игроков наезжать и показывать всем на обозрение свои нервы, лучше б игру показывал, которой нет...
В матчах за сборную против Бельгии все убедятся что это бревнище ещё тот))) карликам, и в чемпионате России он забивает,можно сказать пачками, но в лиге чемпионов и с хорошим уровнем сборными это просто полено брошенное на поле))))