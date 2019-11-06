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Орель Гринфилд
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Зенит - РБ Лейпциг

05.11.2019, Вторник, 20:55 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 4 тур Зенит - РБ Лейпциг
Лига чемпионов (2019/2020), группа G
3 тур
23 октября, среда 19:55 РБ Лейпциг 2:1 Зенит
Лига Европы (2017/2018)
Квалификация, 1/8 финала
ответный матч		 15 марта, четверг 21:00 Зенит 1:1 РБ Лейпциг
Лига Европы (2017/2018)
Квалификация, 1/8 финала
первый матч		 8 марта, четверг 23:05 РБ Лейпциг 2:1 Зенит
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. РБ Лейпциг 6 3 2 1 10:8 +2 11
2. Лион 6 2 2 2 9:8 +1 8
3. Бенфика 6 2 1 3 10:11 -1 7
4. Зенит 6 2 1 3 7:9 -2 7
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    Рейтинг: +7395

    Старикан 6 ноября 2019, 10:30

    Ой, а чой-то не видать здесь той зенитовской братии, которая вякала после проигрыша Спартака Уралу? Кудай-то свои поганые язычки засунули?

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    Рейтинг: +592

    Ауторитетный экспэрт мамо 6 ноября 2019, 09:05

    .....нам такой футбол не нужен

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    Рейтинг: +1957

    evgevg13 6 ноября 2019, 05:05

    Газпром внутри нашего чемпионата скупает у других команд всех более менее талантливых футболистов, чтобы никто не смог составить конкуренцию любимому Зенитушке. Так же поступают еще пара московских команд. Не имея значимой постоянной конкуренции эти команды играют на расслабоне внутри чемпионата. А выйдя в Европу сами видите, что получается. Наши "супер"команды за рубежом даже на детсадовских не тянут

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    Рейтинг: +87

    Alex Fenix 5 ноября 2019, 23:11

    Лучше 10 игроков из России поставили бы, да +1 классного легионера-плеймейкера (за дорого), нежели вот так вот.....не хотят к нам ехать топ игроки,ни за какие коврижки...зато Депардье и Джонсы чет выстроились за гражданством....где логика порвалась?...

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    Рейтинг: +659

    Сергей Александрович 5 ноября 2019, 23:00

    На фига нам такой футбол за такие бабки, постройте лучше дороги ,школы, больницы жизнь наладте пожалуйста нам гражданам Великой страны, чем смотреть на это унижение за такие деньги

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr 5 ноября 2019, 22:50

    Давно такого игры Зенита не наблюдал.Позорище, унизили по полной.

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    Рейтинг: +2655

    swot1205 5 ноября 2019, 22:50

    Жалкие псы

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    Рейтинг: +87

    Alex Fenix > swot1205 5 ноября 2019, 23:13

    жалкие псы на №9, легко шакалам гавкать,когда их нету в еврокубках

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    Рейтинг: +21165

    derrik2000 5 ноября 2019, 22:48

    Ощущение в конце матча, что это "Лейпциг" дома играет и уверенно "докатывает" матч до финального свистка.

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 5 ноября 2019, 22:47

    Распустите эту помойку. Лишние траты Газпрома.

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    Рейтинг: +87

    Alex Fenix > dinar7777dinar 5 ноября 2019, 22:53

    Все надеешься что тебе накинут?) Только если на твой клыкан)

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    Рейтинг: +429

    alexfilatov 5 ноября 2019, 22:45

    Дзюба просто бревно, нулевой, команда чуть посильнее и все виден его настоящий уровень, может только на других игроков наезжать и показывать всем на обозрение свои нервы, лучше б игру показывал, которой нет...

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    Рейтинг: +255

    aleksander > alexfilatov 6 ноября 2019, 05:13

    В матчах за сборную против Бельгии все убедятся что это бревнище ещё тот))) карликам, и в чемпионате России он забивает,можно сказать пачками, но в лиге чемпионов и с хорошим уровнем сборными это просто полено брошенное на поле))))

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