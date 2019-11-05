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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - РБ Лейпциг
Зенит - РБ Лейпциг: обзор матча 05 ноября 2019
Зенит
05.11.2019, вторник, 20:55
Лига чемпионов, группа G, 4 тур
0 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
45+5'
Д. Демме
63'
М. Забитцер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - РБ Лейпциг
Желтая карточка
Д. Кузяев
88'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
А. Ерохин
85'
76'
Замена
А. Айдара
️️️️
Э. Форсберг
Замена
С. Дриусси
️️️️
Б. Иванович
70'
Желтая карточка
А. Дзюба
67'
67'
Желтая карточка
Д. Упамекано
63'
ГОЛ! 0:2!
М. Забитцер
Пас отдал
Э. Форсберг
61'
Замена
Т. Вернер
️️️️
К. Нкунку
Замена
В. Караваев
️️️️
И. Смольников
46'
46'
Замена
К. Кампль
️️️️
М. Хальстенберг
45'
+5
ГОЛ! 0:1!
Д. Демме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
16
Лукас Клостерманн
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
14
Далер Кузяев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
3-3-1-1-2
41
Кержаков
71
Осорио
44
Ракицкий
20
Иванович
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Смольников
21
Оздоев
21
Ерохин
20
Азмун
22
Дзюба
4-1-2-1-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
20
Мукиэле
2
Упамекано
23
Хальстенберг
27
Лаймер
20
Забитцер
6
Демме
10
Форсберг
15
Поульсен
28
Нкунку
8
Смольников
15
Караваев
15
Караваев
8
Смольников
21
Ерохин
14
Кузяев
14
Кузяев
21
Ерохин
20
Иванович
9
Дриусси
9
Дриусси
20
Иванович
10
Форсберг
21
Айдара
21
Айдара
10
Форсберг
23
Хальстенберг
44
Кампль
44
Кампль
23
Хальстенберг
28
Нкунку
11
Вернер
11
Вернер
28
Нкунку
Остались в запасе
Зенит
РБ Лейпциг
78
Александр Васютин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
27
Олег Шатов
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
27
Олег Шатов
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Зенит - РБ Лейпциг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Орель Гринфилд
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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