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    Нагельсман: «Когда мы забили второй гол, было понятно, что матч можно заканчивать»

    Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман подвел итоги встречи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (2:0).

    «Мы сегодня заслуженно победили. Мы не ждали, что «Зенит» будет играть от обороны. Иногда мы слишком торопились. Тем не менее мы создали два-три хороших шанса.

    Забили гол, который, на мой взгляд, нельзя было отменять. Хорошо, что забили еще раз до перерыва. Когда забили второй, было понятно, что матч можно было заканчивать. Теперь нам нужна еще одна победа, и мы выйдем из группы.

    Мы готовили команду на схему «Зенита» с тремя центральными в первом матче. Так что сегодня был такой же план. Но думали, что соперник может сыграет 4-4-2. Когда увидели Осорио в заявке, все стало ясно.

    Вернер не чувствовал себя готовым на сто процентов и не мог играть с первых минут», – сказал Нагельсман.

    Лига чемпионов. «Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу»

    Источник: Sport24

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    05.11.2019 23:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +147

      Rey-25 1 час назад

      Блин че то Вилкова совсем не видно было...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +219

      whitecoal 1 час назад

      Как же до боли предсказуемы и бессильны наши клубы в Европе. Даже лидер чемпионата бессилен, предсказуем и бесперспективен!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +666

      playsh 1 час назад

      Заслуженно победили,тут не поспоришь.Молодцы.

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