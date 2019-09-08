Семак – о матче с «Сочи»: «Мы посмотрели на Осорио – он сыграл хорошо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Сочи» (2:1) оценил игру арендованного у «Порту» защитника Йордана Осорио. По мнению специалиста, венесуэлец выступил хорошо.

«Сегодня много кто дебютировал. Что касается Осорио, то мы посмотрели на него, он сыграл сегодня хорошо. Мы проанализируем игру, посмотрим, над какими моментами надо продолжать работать. Сегодня он смотрелся хорошо», – считает Семак.