Осорио – после матча с «Сочи»: «Был диалог с Заболотным. Я попросил его быть осторожнее»

Защитник «Зенита» Йордан Осорио прокомментировал эпизод из товарищеского матча против «Сочи» (2:1). Это была первая игра венесуэльца в России.

— Вы играли против бывшего нападающего «Зенита» Антона Заболотного. Был эпизод, когда он жeстко сфолил на вас. Удивлены ли такой агрессией?

— Да, у нас был короткий диалог, я попросил его быть осторожнее. Это его работа и моя работа. Я постарался принести максимальную пользу.

— На каком языке попросили?

— На испанском.