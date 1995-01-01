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    Осорио – после матча с «Сочи»: «Был диалог с Заболотным. Я попросил его быть осторожнее»

    Защитник «Зенита» Йордан Осорио прокомментировал эпизод из товарищеского матча против «Сочи» (2:1). Это была первая игра венесуэльца в России.

    — Вы играли против бывшего нападающего «Зенита» Антона Заболотного. Был эпизод, когда он жeстко сфолил на вас. Удивлены ли такой агрессией?

    — Да, у нас был короткий диалог, я попросил его быть осторожнее. Это его работа и моя работа. Я постарался принести максимальную пользу.

    — На каком языке попросили?

    — На испанском.

    • «Зенит» арендовал Осорио летом у «Порту» с обязательством выкупа в 2020 году.
    • Венесуэлец участвовал в последнем Кубке Америки – провел один матч.
    • «Зенит» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует в РПЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1944

      Черкизовский Кот 5 минут назад

      Оказывается, у этого дерева испанские КОРНИ!!!

      0
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      Рейтинг: +691

      GSmall 29 минут назад

      А великий Зе на испанском шарит разве?)))

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