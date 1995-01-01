Осорио – после матча с «Сочи»: «Был диалог с Заболотным. Я попросил его быть осторожнее»

Оказывается, у этого дерева испанские КОРНИ!!!
Защитник «Зенита» Йордан Осорио прокомментировал эпизод из товарищеского матча против «Сочи» (2:1). Это была первая игра венесуэльца в России.
— Вы играли против бывшего нападающего «Зенита» Антона Заболотного. Был эпизод, когда он жeстко сфолил на вас. Удивлены ли такой агрессией?
— Да, у нас был короткий диалог, я попросил его быть осторожнее. Это его работа и моя работа. Я постарался принести максимальную пользу.
— На каком языке попросили?
— На испанском.
- «Зенит» арендовал Осорио летом у «Порту» с обязательством выкупа в 2020 году.
- Венесуэлец участвовал в последнем Кубке Америки – провел один матч.
- «Зенит» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует в РПЛ.