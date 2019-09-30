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    Осорио: «Бенфика» сильна, как всегда. Но перед родными трибунами мы должны выполнить все задуманное»

    Защитник «Зенита» Йордан Осорио поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Бенфикой».

    — Как человек, приехавший в Петербург из Португалии, расскажите о «Бенфике». Насколько она в этом сезоне сильна?

    — Она сильна, как всегда: клуб традиционно борется за чемпионство, у него отличный подбор исполнителей. Но для нас важно в первую очередь думать о своей игре, а не об игре «Бенфики» — перед родными трибунами мы должны выполнить все задуманное.

    — У «Бенфики» часто забивает полузащитник Пицци — восемь голов в сезоне. Стоит ли его опасаться больше других игроков соперника?

    — Это один из ключевых футболистов «Бенфики», очень изобретательный, знающий, как использовать свои лучшие качества — обработку мяча, точный пас, видение поля. С ним нужно держать ухо востро.

    — Поскольку вы принадлежите «Порту», матчи с «Бенфикой» особо принципиальны для вас?

    — Разумеется, ведь это главное футбольное противостояние Португалии. Победить «Бенфику» было бы особенно приятно.

    — В прошлом сезоне «Бенфика» забила 103 мяча в чемпионате. Столько в Португалии никто не забивал более полувека.

    — В команде собраны классные игроки, в том числе нападающие. Но игра в Лиге чемпионов — это совсем другая история, все будет совершенно иначе.

    • «Зенит» сыграет с «Бенфикой» 2 октября в Петербурге, начало матча – в 22:00 мск.
    • В 1-м туре португальцы проиграли «РБ Лейпциг» (1:2), питерцы сыграли вничью с «Лионом» (1:1).

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 18:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +171

      Давид59 5 минут назад

      С Халком и Витселем за результат как-то было менее страшно.

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