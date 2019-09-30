Осорио: «Бенфика» сильна, как всегда. Но перед родными трибунами мы должны выполнить все задуманное»

Защитник «Зенита» Йордан Осорио поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Бенфикой».

— Как человек, приехавший в Петербург из Португалии, расскажите о «Бенфике». Насколько она в этом сезоне сильна?

— Она сильна, как всегда: клуб традиционно борется за чемпионство, у него отличный подбор исполнителей. Но для нас важно в первую очередь думать о своей игре, а не об игре «Бенфики» — перед родными трибунами мы должны выполнить все задуманное.

— У «Бенфики» часто забивает полузащитник Пицци — восемь голов в сезоне. Стоит ли его опасаться больше других игроков соперника?

— Это один из ключевых футболистов «Бенфики», очень изобретательный, знающий, как использовать свои лучшие качества — обработку мяча, точный пас, видение поля. С ним нужно держать ухо востро.

— Поскольку вы принадлежите «Порту», матчи с «Бенфикой» особо принципиальны для вас?

— Разумеется, ведь это главное футбольное противостояние Португалии. Победить «Бенфику» было бы особенно приятно.

— В прошлом сезоне «Бенфика» забила 103 мяча в чемпионате. Столько в Португалии никто не забивал более полувека.

— В команде собраны классные игроки, в том числе нападающие. Но игра в Лиге чемпионов — это совсем другая история, все будет совершенно иначе.