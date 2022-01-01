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Колумбия. Примера А
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Колумбия. Примера А 2026 - команды
#
Команда
Стоимость
1
Атлетико Насьональ
€ 9,18 млн
2
Индепендьенте
€ 1,68 млн
3
Мильонариос
€ 1,20 млн
4
Депортес Толима
€ 550 тыс
5
Атлетико Хуниор
€ 1,75 млн
6
Санта-Фе
€ 1,80 млн
7
Депортиво Кали
€ 2,30 млн
8
Онсе Кальдас
€ 1,35 млн
9
Атлетико Букараманга
€ 2 млн
10
Америка
€ 3,80 млн
11
Депортиво Пасто
€ 850 тыс
12
Альянца
13
Форталеза
€ 300 тыс
14
Кукута Депортиво
15
Льянерос
€ 550 тыс
16
Интернасьонал де Богота
€ 2,30 млн
17
Бояка Чико
18
Хагуарес де Кордоба
€ 700 тыс
19
Агилас Дорадас
20
Депортиво Перейра
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