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Колумбия. Примера А
Футбольные стадионы
Колумбия. Примера А 2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Атанасио Хиральдот
Медельин
45 943
2
Эль-Кампин
Богота
39 512
3
Мануэль Мурильо Торо
Ибаге
28 100
4
Метрополитано Роберто Мелендес
Барранкилья
49 614
5
Эстадио Депортиво Кали
Пальмира
42 000
6
Эстадио Палогранде
Манисалес
31 611
7
Америко Монтанини
Букараманга
28 000
8
Олимпико Паскуаль Герреро
Кали
37 000
9
Эстадио Департаментал Либертад
Пасто
18 000
10
Эстадио Альберто Грисалес
Рионегро
14 000
11
Метрополитано де Теко
Богота
10 000
12
Белло Оризонте
Вильявисенсио
15 000
13
Армандо Маэстре Паваджо
Валледупар
11 000
14
Ла Индепенденсия
Тунха
25 000
15
Эрнан Рамирес Вильегас
Перейра
30 297
16
Генерал Сантандер
Кукута
32 163
17
Эстадио Харагвай
Монтерия
12 000
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