Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды Тренеры Стадионы
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Результаты матчей Колумбия. Примера А 2026

Колумбия. Примера А 2026, 10 тур Таблица
Сегодня, 02:10
Онсе Кальдас
1 : 2
Депортиво Кали
Завершен
Сегодня, 04:15
Кукута Депортиво
1 : 2
Мильонариос
Завершен
Сегодня, 00:05
Атлетико Насьональ
2 : 0
Агилас Дорадас
Завершен
Вчера, 00:05
Интернасьонал де Богота
3 : 2
Льянерос
Завершен
Вчера, 02:10
Бояка Чико
2 : 1
Индепендьенте
Завершен
Вчера, 04:20
Альянца
1 : 0
Атлетико Хуниор
Завершен
Вчера, 22:00
Депортиво Перейра
1 : 3
Атлетико Букараманга
Завершен
12 сентября, 02:15
Хагуарес де Кордоба
2 : 2
Форталеза
Завершен
12 сентября, 04:30
Санта-Фе
1 : 0
Депортес Толима
Завершен
23 апреля, 02:20
Индепендьенте
2 : 0
Бояка Чико
Завершен
5 апреля, 03:30
Депортес Толима
2 : 2
Санта-Фе
Завершен
11 марта, 02:20
Атлетико Букараманга
3 : 0
Депортиво Перейра
Завершен
10 марта, 02:20
Мильонариос
2 : 0
Кукута Депортиво
Завершен
10 марта, 04:30
Депортиво Пасто
2 : 0
Америка
Завершен
8 марта, 00:00
Агилас Дорадас
1 : 2
Атлетико Насьональ
Завершен
7 марта, 04:30
Депортиво Кали
0 : 2
Онсе Кальдас
Завершен
6 марта, 04:20
Атлетико Хуниор
1 : 1
Альянца
Завершен
6 марта, 02:10
Льянерос
1 : 1
Интернасьонал де Богота
Завершен
5 марта, 04:00
Форталеза
2 : 1
Хагуарес де Кордоба
Завершен
Колумбия. Примера А 2026, 5 тур Таблица
11 сентября, 04:00
Мильонариос
1 : 1
Депортиво Кали
Завершен
8 сентября, 02:00
Льянерос
1 : 2
Депортес Толима
Завершен
18 августа, 00:05
Атлетико Букараманга
0 : 0
Депортиво Пасто
Перенесен
17 августа, 02:15
Интернасьонал де Богота
0 : 0
Индепендьенте
Перенесен
16 августа, 04:10
Кукута Депортиво
0 : 0
Агилас Дорадас
Перенесен
16 августа, 02:05
Атлетико Насьональ
0 : 0
Санта-Фе
Перенесен
16 августа, 04:10
Бояка Чико
0 : 0
Атлетико Хуниор
Перенесен
23 апреля, 04:30
Форталеза
1 : 2
Америка
Завершен
26 февраля, 03:00
Санта-Фе
1 : 2
Атлетико Насьональ
Завершен
9 февраля, 00:10
Альянца
1 : 1
Онсе Кальдас
Завершен
9 февраля, 02:20
Депортиво Кали
0 : 0
Мильонариос
Завершен
9 февраля, 04:30
Хагуарес де Кордоба
1 : 0
Депортиво Перейра
Завершен
8 февраля, 04:30
Атлетико Хуниор
3 : 0
Бояка Чико
Завершен
8 февраля, 00:10
Депортес Толима
0 : 1
Льянерос
Завершен
7 февраля, 22:00
Агилас Дорадас
3 : 2
Кукута Депортиво
Завершен
7 февраля, 02:20
Депортиво Пасто
0 : 0
Атлетико Букараманга
Завершен
7 февраля, 04:30
Индепендьенте
1 : 2
Интернасьонал де Богота
Завершен
Колумбия. Примера А 2026, 9 тур Таблица
7 сентября, 00:00
Интернасьонал де Богота
2 : 2
Агилас Дорадас
Завершен
7 сентября, 02:10
Депортиво Перейра
1 : 1
Мильонариос
Завершен
6 сентября, 02:25
Санта-Фе
2 : 2
Форталеза
Завершен
6 сентября, 04:30
Атлетико Хуниор
3 : 3
Хагуарес де Кордоба
Завершен
6 сентября, 00:00
Бояка Чико
2 : 0
Онсе Кальдас
Завершен
6 сентября, 02:10
Кукута Депортиво
2 : 2
Депортиво Пасто
Завершен
4 сентября, 00:00
Америка
3 : 0
Альянца
Завершен
13 апреля, 00:10
Депортиво Кали
1 : 1
Льянерос
Завершен
2 марта, 00:00
Агилас Дорадас
0 : 0
Интернасьонал де Богота
Завершен
2 марта, 04:30
Депортес Толима
1 : 0
Атлетико Насьональ
Завершен
1 марта, 00:10
Альянца
0 : 3
Америка
Завершен
1 марта, 02:20
Хагуарес де Кордоба
0 : 2
Атлетико Хуниор
Завершен
1 марта, 04:30
Индепендьенте
1 : 2
Атлетико Букараманга
Завершен
1 марта, 22:00
Депортиво Пасто
3 : 2
Кукута Депортиво
Завершен
28 февраля, 04:30
Онсе Кальдас
3 : 0
Бояка Чико
Завершен
27 февраля, 03:30
Мильонариос
5 : 1
Депортиво Перейра
Завершен
8 февраля, 02:20
Форталеза
1 : 1
Санта-Фе
Завершен
Колумбия. Примера А 2026, 7 тур Таблица
4 сентября, 04:00
Депортиво Перейра
0 : 3
Индепендьенте
Завершен
28 августа, 04:15
Онсе Кальдас
0 : 0
Депортес Толима
Перенесен
28 августа, 04:15
Интернасьонал де Богота
1 : 1
Депортиво Пасто
Завершен
28 августа, 02:10
Льянерос
0 : 2
Мильонариос
Завершен
27 августа, 02:20
Америка
4 : 2
Атлетико Хуниор
Завершен
27 августа, 00:00
Бояка Чико
0 : 0
Форталеза
Завершен
27 августа, 04:30
Атлетико Насьональ
2 : 1
Депортиво Кали
Завершен
26 августа, 02:00
Атлетико Букараманга
0 : 0
Агилас Дорадас
Перенесен
26 августа, 04:05
Санта-Фе
0 : 0
Хагуарес де Кордоба
Перенесен
26 августа, 04:00
Кукута Депортиво
1 : 0
Альянца
Завершен
8 апреля, 00:00
Агилас Дорадас
2 : 1
Атлетико Букараманга
Завершен
19 февраля, 03:30
Атлетико Хуниор
2 : 1
Америка
Завершен
18 февраля, 00:00
Альянца
1 : 1
Кукута Депортиво
Завершен
18 февраля, 02:00
Хагуарес де Кордоба
3 : 1
Санта-Фе
Завершен
16 февраля, 04:30
Форталеза
2 : 1
Бояка Чико
Завершен
16 февраля, 00:20
Депортес Толима
2 : 1
Онсе Кальдас
Завершен
16 февраля, 02:30
Депортиво Кали
1 : 0
Атлетико Насьональ
Завершен
15 февраля, 04:30
Депортиво Пасто
1 : 1
Интернасьонал де Богота
Завершен
15 февраля, 02:30
Индепендьенте
1 : 1
Депортиво Перейра
Завершен
15 февраля, 00:30
Мильонариос
2 : 1
Льянерос
Завершен
Колумбия. Примера А 2026, 16 тур Таблица
3 сентября, 04:25
Санта-Фе
3 : 2
Мильонариос
Завершен
13 апреля, 04:30
Интернасьонал де Богота
2 : 1
Альянца
Завершен
13 апреля, 02:20
Атлетико Букараманга
5 : 0
Бояка Чико
Завершен
12 апреля, 22:00
Мильонариос
1 : 1
Санта-Фе
Завершен
12 апреля, 00:00
Агилас Дорадас
0 : 3
Атлетико Хуниор
Завершен
12 апреля, 04:20
Индепендьенте
2 : 3
Атлетико Насьональ
Завершен
11 апреля, 04:05
Депортиво Пасто
1 : 0
Депортес Толима
Завершен
10 апреля, 23:30
Депортиво Перейра
0 : 0
Онсе Кальдас
Завершен
6 апреля, 00:00
Кукута Депортиво
2 : 0
Америка
Завершен
10 марта, 02:00
Льянерос
2 : 0
Хагуарес де Кордоба
Завершен
2 марта, 02:10
Депортиво Кали
1 : 1
Форталеза
Завершен
Колумбия. Примера А 2026, 8 тур Таблица
2 сентября, 04:00
Форталеза
1 : 2
Онсе Кальдас
Завершен
1 сентября, 04:05
Депортес Толима
2 : 1
Кукута Депортиво
Завершен
1 сентября, 02:00
Депортиво Пасто
1 : 2
Депортиво Перейра
Завершен
31 августа, 00:10
Индепендьенте
2 : 1
Льянерос
Завершен
31 августа, 04:20
Депортиво Кали
1 : 1
Атлетико Букараманга
Завершен
31 августа, 02:15
Мильонариос
0 : 0
Интернасьонал де Богота
Завершен
30 августа, 04:30
Альянца
1 : 5
Атлетико Насьональ
Завершен
30 августа, 22:00
Агилас Дорадас
2 : 2
Бояка Чико
Завершен
30 августа, 00:25
Хагуарес де Кордоба
2 : 2
Америка
Завершен
30 августа, 02:30
Атлетико Хуниор
1 : 1
Санта-Фе
Завершен
24 февраля, 00:00
Кукута Депортиво
3 : 2
Депортес Толима
Завершен
23 февраля, 04:30
Америка
3 : 0
Хагуарес де Кордоба
Завершен
23 февраля, 02:10
Бояка Чико
0 : 1
Агилас Дорадас
Завершен
23 февраля, 00:00
Санта-Фе
2 : 1
Атлетико Хуниор
Завершен
22 февраля, 00:10
Атлетико Букараманга
0 : 0
Депортиво Кали
Завершен
22 февраля, 04:30
Интернасьонал де Богота
3 : 2
Мильонариос
Завершен
22 февраля, 02:20
Атлетико Насьональ
3 : 0
Альянца
Завершен
21 февраля, 02:20
Льянерос
2 : 2
Индепендьенте
Завершен
21 февраля, 04:30
Депортиво Перейра
2 : 2
Депортиво Пасто
Завершен
21 февраля, 22:00
Онсе Кальдас
4 : 2
Форталеза
Завершен
Колумбия. Примера А 2026, 6 тур Таблица
24 августа, 00:05
Депортиво Пасто
0 : 1
Льянерос
Завершен
24 августа, 04:15
Атлетико Хуниор
1 : 1
Онсе Кальдас
Завершен
24 августа, 02:10
Депортиво Кали
2 : 2
Интернасьонал де Богота
Завершен
23 августа, 00:05
Депортес Толима
0 : 0
Атлетико Букараманга
Завершен
23 августа, 02:10
Санта-Фе
0 : 0
Америка
Завершен
23 августа, 22:00
Форталеза
1 : 2
Атлетико Насьональ
Завершен
23 августа, 04:15
Индепендьенте
0 : 1
Кукута Депортиво
Завершен
22 августа, 23:30
Агилас Дорадас
1 : 1
Мильонариос
Завершен
22 августа, 03:30
Альянца
0 : 0
Депортиво Перейра
Завершен
22 августа, 00:05
Хагуарес де Кордоба
1 : 0
Бояка Чико
Завершен
6 апреля, 23:30
Депортиво Перейра
2 : 3
Альянца
Завершен
14 февраля, 04:00
Америка
1 : 0
Санта-Фе
Завершен
13 февраля, 04:30
Атлетико Насьональ
4 : 1
Форталеза
Завершен
13 февраля, 02:20
Онсе Кальдас
2 : 1
Атлетико Хуниор
Завершен
13 февраля, 00:10
Бояка Чико
5 : 0
Хагуарес де Кордоба
Завершен
12 февраля, 02:30
Мильонариос
1 : 0
Агилас Дорадас
Завершен
12 февраля, 04:30
Интернасьонал де Богота
3 : 2
Депортиво Кали
Завершен
11 февраля, 02:20
Льянерос
0 : 1
Депортиво Пасто
Завершен
11 февраля, 00:00
Кукута Депортиво
1 : 3
Индепендьенте
Завершен
11 февраля, 04:30
Атлетико Букараманга
0 : 0
Депортес Толима
Завершен
Колумбия. Примера А 2026, 2 тур Таблица
20 августа, 02:00
Кукута Депортиво
1 : 1
Интернасьонал де Богота
Завершен
3 августа, 04:00
Санта-Фе
2 : 2
Онсе Кальдас
Завершен
3 августа, 01:45
Америка
7 : 0
Бояка Чико
Завершен
2 августа, 02:10
Индепендьенте
1 : 0
Депортиво Кали
Завершен
2 августа, 04:15
Атлетико Хуниор
0 : 1
Мильонариос
Завершен
2 августа, 00:05
Альянца
1 : 2
Депортес Толима
Завершен
2 августа, 23:45
Хагуарес де Кордоба
0 : 3
Атлетико Насьональ
Завершен
1 августа, 04:00
Форталеза
0 : 0
Депортиво Перейра
Завершен
1 августа, 22:00
Депортиво Пасто
1 : 2
Агилас Дорадас
Завершен
31 июля, 04:00
Атлетико Букараманга
1 : 1
Льянерос
Завершен
7 апреля, 04:10
Атлетико Насьональ
2 : 1
Хагуарес де Кордоба
Завершен
26 января, 04:20
Онсе Кальдас
1 : 1
Санта-Фе
Завершен
26 января, 02:10
Мильонариос
1 : 2
Атлетико Хуниор
Завершен
26 января, 00:00
Агилас Дорадас
1 : 2
Депортиво Пасто
Завершен
25 января, 02:20
Депортиво Кали
3 : 1
Индепендьенте
Завершен
25 января, 00:10
Льянерос
1 : 1
Атлетико Букараманга
Завершен
25 января, 04:30
Бояка Чико
0 : 1
Америка
Завершен
24 января, 04:30
Депортес Толима
2 : 0
Альянца
Завершен
24 января, 22:00
Депортиво Перейра
0 : 0
Форталеза
Завершен
24 января, 02:20
Интернасьонал де Богота
2 : 1
Кукута Депортиво
Завершен
Колумбия. Примера А 2026, 4 тур Таблица
20 августа, 00:00
Агилас Дорадас
1 : 1
Льянерос
Завершен
11 августа, 04:05
Атлетико Хуниор
0 : 0
Депортиво Перейра
Перенесен
10 августа, 04:15
Америка
1 : 0
Атлетико Насьональ
Завершен
10 августа, 02:10
Хагуарес де Кордоба
1 : 1
Онсе Кальдас
Завершен
10 августа, 00:05
Альянца
2 : 3
Атлетико Букараманга
Завершен
9 августа, 00:20
Форталеза
2 : 0
Кукута Депортиво
Завершен
9 августа, 04:30
Депортиво Пасто
0 : 2
Депортиво Кали
Завершен
9 августа, 02:25
Депортес Толима
2 : 1
Интернасьонал де Богота
Завершен
8 августа, 22:00
Санта-Фе
2 : 0
Бояка Чико
Завершен
5 февраля, 04:00
Атлетико Насьональ
2 : 1
Америка
Завершен
3 февраля, 02:20
Интернасьонал де Богота
0 : 0
Депортес Толима
Завершен
3 февраля, 04:30
Депортиво Перейра
2 : 3
Атлетико Хуниор
Завершен
2 февраля, 02:10
Онсе Кальдас
1 : 1
Хагуарес де Кордоба
Завершен
2 февраля, 23:00
Мильонариос
0 : 0
Индепендьенте
Завершен
2 февраля, 04:30
Льянерос
1 : 1
Агилас Дорадас
Завершен
2 февраля, 00:10
Депортиво Кали
3 : 0
Депортиво Пасто
Завершен
1 февраля, 22:00
Атлетико Букараманга
5 : 0
Альянца
Завершен
1 февраля, 00:00
Кукута Депортиво
1 : 1
Форталеза
Завершен
1 февраля, 02:10
Бояка Чико
0 : 1
Санта-Фе
Завершен
Колумбия. Примера А 2026, 3 тур Таблица
6 августа, 02:15
Интернасьонал де Богота
1 : 0
Хагуарес де Кордоба
Завершен
6 августа, 04:30
Онсе Кальдас
0 : 1
Америка
Завершен
5 августа, 00:10
Льянерос
3 : 1
Форталеза
Завершен
5 августа, 02:15
Депортес Толима
2 : 3
Индепендьенте
Завершен
5 августа, 04:20
Мильонариос
2 : 0
Депортиво Пасто
Завершен
4 августа, 04:00
Атлетико Букараманга
1 : 1
Кукута Депортиво
Завершен
11 марта, 04:30
Атлетико Хуниор
0 : 4
Атлетико Насьональ
Завершен
30 января, 04:20
Америка
1 : 1
Онсе Кальдас
Завершен
30 января, 00:00
Агилас Дорадас
2 : 1
Депортиво Кали
Завершен
30 января, 02:10
Хагуарес де Кордоба
2 : 3
Интернасьонал де Богота
Завершен
29 января, 04:30
Депортиво Пасто
2 : 1
Мильонариос
Завершен
29 января, 02:30
Санта-Фе
2 : 2
Депортиво Перейра
Завершен
29 января, 00:10
Альянца
1 : 1
Бояка Чико
Завершен
28 января, 02:20
Форталеза
1 : 1
Льянерос
Завершен
28 января, 04:30
Индепендьенте
2 : 2
Депортес Толима
Завершен
28 января, 00:00
Кукута Депортиво
2 : 2
Атлетико Букараманга
Завершен
Колумбия. Примера А 2026, 1 тур Таблица
27 июля, 00:05
Агилас Дорадас
2 : 1
Санта-Фе
Завершен
27 июля, 02:10
Альянца
1 : 1
Форталеза
Завершен
27 июля, 04:15
Онсе Кальдас
5 : 1
Кукута Депортиво
Завершен
26 июля, 02:10
Мильонариос
0 : 1
Атлетико Букараманга
Завершен
26 июля, 00:05
Индепендьенте
3 : 2
Депортиво Пасто
Завершен
26 июля, 04:15
Депортес Толима
2 : 1
Атлетико Хуниор
Завершен
26 июля, 22:00
Интернасьонал де Богота
0 : 2
Америка
Завершен
25 июля, 02:10
Льянерос
1 : 0
Депортиво Перейра
Завершен
25 июля, 04:15
Депортиво Кали
2 : 0
Хагуарес де Кордоба
Завершен
20 января, 00:00
Кукута Депортиво
1 : 2
Онсе Кальдас
Завершен
19 января, 04:30
Санта-Фе
1 : 1
Агилас Дорадас
Завершен
19 января, 00:10
Хагуарес де Кордоба
1 : 0
Депортиво Кали
Завершен
19 января, 02:20
Атлетико Хуниор
0 : 2
Депортес Толима
Завершен
18 января, 22:00
Депортиво Пасто
1 : 0
Индепендьенте
Завершен
18 января, 00:10
Америка
3 : 0
Интернасьонал де Богота
Завершен
18 января, 02:20
Атлетико Насьональ
4 : 0
Бояка Чико
Завершен
18 января, 04:30
Атлетико Букараманга
2 : 1
Мильонариос
Завершен
17 января, 02:20
Депортиво Перейра
0 : 2
Льянерос
Завершен
17 января, 04:30
Форталеза
1 : 0
Альянца
Завершен
Колумбия. Примера А 2026, Финал Таблица
9 июня, 01:00
Атлетико Насьональ
1 : 0
Атлетико Хуниор
Завершен
Колумбия. Примера А 2026, Apertura - Play Offs Таблица
3 июня, 03:30
Атлетико Хуниор
3 : 0
Атлетико Насьональ
Завершен
Колумбия. Примера А 2026, 1/2 финала Таблица
24 мая, 04:30
Атлетико Хуниор
0 : 0
Санта-Фе
Завершен
Колумбия. Примера А 2026, 1/2 финала, ответный матч Таблица
24 мая, 02:00
Атлетико Насьональ
3 : 1
Депортес Толима
Завершен
Колумбия. Примера А 2026, 1/2 финала, первый матч Таблица
17 мая, 04:30
Санта-Фе
1 : 1
Атлетико Хуниор
Завершен
17 мая, 02:00
Депортес Толима
0 : 1
Атлетико Насьональ
Завершен
Колумбия. Примера А 2026, 1/4 финала, ответный матч Таблица
14 мая, 02:00
Депортиво Пасто
0 : 2
Депортес Толима
Завершен
14 мая, 04:15
Атлетико Хуниор
2 : 2
Онсе Кальдас
Завершен
13 мая, 04:30
Санта-Фе
4 : 0
Америка
Завершен
13 мая, 02:20
Атлетико Насьональ
7 : 1
Интернасьонал де Богота
Завершен
Колумбия. Примера А 2026, 1/4 финала, первый матч Таблица
11 мая, 02:10
Онсе Кальдас
0 : 1
Атлетико Хуниор
Завершен
10 мая, 04:20
Америка
1 : 1
Санта-Фе
Завершен
10 мая, 02:10
Депортес Толима
1 : 0
Депортиво Пасто
Завершен
10 мая, 00:00
Интернасьонал де Богота
1 : 2
Атлетико Насьональ
Завершен
Колумбия. Примера А 2026, 19 тур Таблица
4 мая, 01:45
Америка
1 : 0
Депортиво Перейра
Завершен
4 мая, 01:45
Атлетико Хуниор
4 : 3
Депортиво Пасто
Завершен
3 мая, 23:30
Санта-Фе
3 : 1
Интернасьонал де Богота
Завершен
3 мая, 23:30
Индепендьенте
1 : 2
Агилас Дорадас
Завершен
3 мая, 23:30
Форталеза
2 : 1
Атлетико Букараманга
Завершен
3 мая, 23:30
Депортес Толима
1 : 1
Депортиво Кали
Завершен
3 мая, 00:00
Хагуарес де Кордоба
2 : 0
Кукута Депортиво
Завершен
3 мая, 23:30
Альянца
2 : 2
Мильонариос
Завершен
2 мая, 02:00
Онсе Кальдас
1 : 0
Атлетико Насьональ
Завершен
2 мая, 22:00
Бояка Чико
3 : 0
Льянерос
Завершен
Колумбия. Примера А 2026, 18 тур Таблица
27 апреля, 02:10
Льянерос
0 : 0
Альянца
Завершен
27 апреля, 04:20
Интернасьонал де Богота
4 : 0
Бояка Чико
Завершен
27 апреля, 00:00
Агилас Дорадас
2 : 2
Онсе Кальдас
Завершен
26 апреля, 00:00
Депортиво Перейра
1 : 0
Атлетико Насьональ
Завершен
26 апреля, 02:10
Депортиво Кали
1 : 0
Америка
Завершен
26 апреля, 04:30
Индепендьенте
1 : 0
Форталеза
Завершен
25 апреля, 00:00
Кукута Депортиво
1 : 1
Атлетико Хуниор
Завершен
25 апреля, 22:00
Атлетико Букараманга
2 : 2
Хагуарес де Кордоба
Завершен
24 апреля, 02:00
Депортиво Пасто
1 : 2
Санта-Фе
Завершен
24 апреля, 04:00
Мильонариос
2 : 0
Депортес Толима
Завершен
Колумбия. Примера А 2026, 17 тур Таблица
21 апреля, 02:20
Онсе Кальдас
2 : 1
Интернасьонал де Богота
Завершен
21 апреля, 04:30
Атлетико Насьональ
2 : 0
Атлетико Букараманга
Завершен
20 апреля, 02:20
Атлетико Хуниор
2 : 0
Льянерос
Завершен
20 апреля, 00:10
Альянца
0 : 1
Индепендьенте
Завершен
20 апреля, 04:30
Америка
3 : 1
Мильонариос
Завершен
19 апреля, 02:10
Депортес Толима
2 : 0
Депортиво Перейра
Завершен
19 апреля, 04:30
Форталеза
2 : 0
Агилас Дорадас
Завершен
19 апреля, 22:00
Санта-Фе
5 : 0
Кукута Депортиво
Завершен
18 апреля, 00:00
Бояка Чико
1 : 0
Депортиво Кали
Завершен
18 апреля, 00:00
Хагуарес де Кордоба
2 : 3
Депортиво Пасто
Завершен
Колумбия. Примера А 2026, 15 тур Таблица
4 апреля, 04:30
Атлетико Хуниор
1 : 2
Депортиво Кали
Завершен
4 апреля, 02:20
Форталеза
1 : 1
Интернасьонал де Богота
Завершен
3 апреля, 02:20
Хагуарес де Кордоба
1 : 0
Мильонариос
Завершен
3 апреля, 04:30
Онсе Кальдас
1 : 1
Индепендьенте
Завершен
3 апреля, 00:10
Америка
2 : 0
Атлетико Букараманга
Завершен
2 апреля, 00:10
Альянца
0 : 0
Депортиво Пасто
Завершен
2 апреля, 02:30
Санта-Фе
0 : 1
Льянерос
Завершен
2 апреля, 04:30
Атлетико Насьональ
0 : 0
Кукута Депортиво
Завершен
2 апреля, 22:00
Бояка Чико
1 : 0
Депортиво Перейра
Завершен
1 апреля, 04:00
Депортес Толима
4 : 1
Агилас Дорадас
Завершен
Колумбия. Примера А 2026, 14 тур Таблица
31 марта, 04:20
Мильонариос
2 : 2
Форталеза
Завершен
31 марта, 02:10
Индепендьенте
2 : 1
Америка
Завершен
30 марта, 04:30
Льянерос
1 : 1
Онсе Кальдас
Завершен
30 марта, 02:20
Депортиво Пасто
1 : 2
Атлетико Насьональ
Завершен
30 марта, 00:10
Интернасьонал де Богота
0 : 1
Атлетико Хуниор
Завершен
29 марта, 00:00
Кукута Депортиво
1 : 0
Бояка Чико
Завершен
29 марта, 02:10
Депортес Толима
3 : 1
Хагуарес де Кордоба
Завершен
29 марта, 04:20
Депортиво Кали
1 : 0
Депортиво Перейра
Завершен
28 марта, 00:00
Агилас Дорадас
1 : 0
Альянца
Завершен
28 марта, 04:10
Атлетико Букараманга
1 : 2
Санта-Фе
Завершен
Колумбия. Примера А 2026, 13 тур Таблица
26 марта, 04:00
Америка
0 : 0
Льянерос
Завершен
25 марта, 02:00
Атлетико Хуниор
2 : 0
Атлетико Букараманга
Завершен
25 марта, 04:00
Форталеза
1 : 2
Депортиво Пасто
Завершен
24 марта, 02:20
Хагуарес де Кордоба
1 : 1
Агилас Дорадас
Завершен
24 марта, 00:10
Санта-Фе
2 : 1
Индепендьенте
Завершен
24 марта, 23:30
Депортиво Перейра
2 : 2
Кукута Депортиво
Завершен
23 марта, 22:00
Бояка Чико
1 : 1
Депортес Толима
Завершен
23 марта, 00:00
Альянца
1 : 0
Депортиво Кали
Завершен
22 марта, 04:30
Атлетико Насьональ
3 : 0
Интернасьонал де Богота
Завершен
22 марта, 02:20
Онсе Кальдас
1 : 4
Мильонариос
Завершен
Колумбия. Примера А 2026, 12 тур Таблица
21 марта, 00:00
Агилас Дорадас
0 : 1
Америка
Завершен
20 марта, 00:10
Альянца
1 : 0
Хагуарес де Кордоба
Завершен
20 марта, 02:20
Депортес Толима
2 : 0
Форталеза
Завершен
20 марта, 04:30
Индепендьенте
2 : 0
Атлетико Хуниор
Завершен
19 марта, 03:30
Атлетико Букараманга
1 : 1
Онсе Кальдас
Завершен
19 марта, 02:20
Интернасьонал де Богота
2 : 2
Депортиво Перейра
Завершен
19 марта, 04:30
Депортиво Кали
1 : 1
Санта-Фе
Завершен
19 марта, 00:10
Депортиво Пасто
2 : 0
Бояка Чико
Завершен
18 марта, 04:30
Мильонариос
3 : 0
Атлетико Насьональ
Завершен
18 марта, 00:10
Льянерос
2 : 2
Кукута Депортиво
Завершен
Колумбия. Примера А 2026, 11 тур Таблица
16 марта, 02:20
Хагуарес де Кордоба
1 : 2
Индепендьенте
Завершен
16 марта, 04:30
Атлетико Хуниор
2 : 1
Форталеза
Завершен
16 марта, 00:00
Депортиво Перейра
0 : 1
Агилас Дорадас
Завершен
16 марта, 00:10
Америка
1 : 1
Депортес Толима
Завершен
15 марта, 04:30
Санта-Фе
1 : 1
Альянца
Завершен
15 марта, 00:10
Кукута Депортиво
0 : 2
Депортиво Кали
Завершен
15 марта, 02:20
Бояка Чико
2 : 1
Мильонариос
Завершен
14 марта, 04:30
Атлетико Насьональ
2 : 0
Льянерос
Завершен
14 марта, 22:00
Интернасьонал де Богота
0 : 0
Атлетико Букараманга
Завершен
14 марта, 02:20
Онсе Кальдас
4 : 2
Депортиво Пасто
Завершен
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+
На страницу матча