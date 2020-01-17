Осорио: «Похожесть РПЛ и чемпионата Португалии в том, что в обоих турнирах есть пять-шесть претендентов на «золото»

Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал о первых шести месяцах, проведенных в петербургском клубе.

— Мы, скажем так, находимся в начале большого пути — впереди полтора месяца сборов. Такое вас ждет впервые в карьере?

— На самом деле нет — и до этого проходил длинные сборы с «Саморой» и «Порту». Так что я в курсе, что это такое. На этом этапе нужно как можно лучше потренироваться, чтобы набрать форму и тонус. Ничего необычного.

— Как оцените свои первые полгода в «Зените»?

— «Зенит» — большой клуб. Самое главное, что я здесь искал и получил, – это возможность проявить себя. Так что оценю достаточно позитивно.

— Как бы вы описали стиль команд из Российской Премьер-лиги? Чем отличается от португальского чемпионата?

— РПЛ — достаточно сильный и непростой турнир. Тем не менее, отличия между этими чемпионатами серьезные. Похожесть в том, что в обоих турнирах есть пять-шесть команд, которые борются за первые места.