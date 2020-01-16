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    Осорио: «Похожесть РПЛ и чемпионата Португалии в том, что в обоих турнирах есть пять-шесть претендентов на «золото»

    Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал о первых шести месяцах, проведенных в петербургском клубе.

    — Мы, скажем так, находимся в начале большого пути — впереди полтора месяца сборов. Такое вас ждет впервые в карьере?

    — На самом деле нет — и до этого проходил длинные сборы с «Саморой» и «Порту». Так что я в курсе, что это такое. На этом этапе нужно как можно лучше потренироваться, чтобы набрать форму и тонус. Ничего необычного.

    — Как оцените свои первые полгода в «Зените»?

    — «Зенит» — большой клуб. Самое главное, что я здесь искал и получил, – это возможность проявить себя. Так что оценю достаточно позитивно.

    — Как бы вы описали стиль команд из Российской Премьер-лиги? Чем отличается от португальского чемпионата?

    — РПЛ — достаточно сильный и непростой турнир. Тем не менее, отличия между этими чемпионатами серьезные. Похожесть в том, что в обоих турнирах есть пять-шесть команд, которые борются за первые места.

    • Осорио перешел в «Зенит» из «Порту» в августе 2019 года на правах аренды.
    • В этом сезоне венесуэльский защитник провел девять матчей во всех турнирах.

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10446

      Bivaliy67 17 минут назад

      Друзья, будьте внимательней. В контексте интервью читаем: "борются за первые места", правильно сказал - за первые шесть и борются. А автор заголовка нам опять "соврамши"!

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      Рейтинг: +2540

      Alekxei Z. 3 часа назад

      В Португалии 5-6 ???
      Порто, Бенфика и Спортинг (+ - )
      Что ты здесь искал и получил это ДЕНЬГИ, остальное лирика...

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      Рейтинг: +230

      Питерский князь 4 часа назад

      В Португалии, только Бенфика и Порту.
      Кто-нибудь, еще знает претендентов на золото там?

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      Рейтинг: +9089

      KLIM777 4 часа назад

      В Португалии такого никогда не было! Там были всегда 3 клуба и не более того!

      Осорио надо быть подучить историю Португальского футбола. А то чуйка приезжают и больше зарплатой ведомости и поля с мячом не видят.

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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 4 часа назад

      Где в Португалии 5-6 претендентов? На еврокубки только если, за чемпионство там борются 2 команды и в редкие года к ним присоединяются Спортинг и Брага

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      Рейтинг: +13502

      bset 5 часов назад

      А по успешности выступления в еврокубках мы с кем похожи?

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      Рейтинг: +1228

      alarm 7 часов назад

      в португалии нет спартака, а без него чемпионат не такой смешной)

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      Рейтинг: +1959

      Nerlinger 11 часов назад

      8

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