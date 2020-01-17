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  • Осорио: «Похожесть РПЛ и чемпионата Португалии в том, что в обоих турнирах есть пять-шесть претендентов на «золото»

Осорио: «Похожесть РПЛ и чемпионата Португалии в том, что в обоих турнирах есть пять-шесть претендентов на «золото»

17 января 2020, 01:13
6

Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал о первых шести месяцах, проведенных в петербургском клубе.

— Мы, скажем так, находимся в начале большого пути — впереди полтора месяца сборов. Такое вас ждет впервые в карьере?

— На самом деле нет — и до этого проходил длинные сборы с «Саморой» и «Порту». Так что я в курсе, что это такое. На этом этапе нужно как можно лучше потренироваться, чтобы набрать форму и тонус. Ничего необычного.

— Как оцените свои первые полгода в «Зените»?

— «Зенит» — большой клуб. Самое главное, что я здесь искал и получил, – это возможность проявить себя. Так что оценю достаточно позитивно.

— Как бы вы описали стиль команд из Российской Премьер-лиги? Чем отличается от португальского чемпионата?

— РПЛ — достаточно сильный и непростой турнир. Тем не менее, отличия между этими чемпионатами серьезные. Похожесть в том, что в обоих турнирах есть пять-шесть команд, которые борются за первые места.

  • Осорио перешел в «Зенит» из «Порту» в августе 2019 года на правах аренды.
  • В этом сезоне венесуэльский защитник провел девять матчей во всех турнирах.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Осорио Йордан
Комментарии (6)
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Nerlinger
1579213681
8
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bset
1579237664
А по успешности выступления в еврокубках мы с кем похожи?
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loko-the_best
1579238018
Где в Португалии 5-6 претендентов? На еврокубки только если, за чемпионство там борются 2 команды и в редкие года к ним присоединяются Спортинг и Брага
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Bivaliy67
1579254689
Друзья, будьте внимательней. В контексте интервью читаем: "борются за первые места", правильно сказал - за первые шесть и борются. А автор заголовка нам опять "соврамши"!
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paracetamol
1579277638
Да не ври, Йордаша, у нас, кроме Зени, никого нет!
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