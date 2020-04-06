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  • Защитник «Зенита» Осорио: «Не понимаю, почему на календаре апрель, а за окном снег»

Защитник «Зенита» Осорио: «Не понимаю, почему на календаре апрель, а за окном снег»

6 апреля 2020, 19:19
8

Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал о своих впечатлениях от погоды в Санкт-Петербурге.

– Как вам погода?

– Не понимаю, почему на календаре апрель, а за окном снег! Странно это – еще два дня назад светило солнце, а теперь... Например, в Венесуэле сейчас 30-35 градусов тепла.

– У вас там вообще бывает зима?

– Никакой зимы, даже в горах снега нет! Жара круглый год.

  • Прошлым летом «Зенит» арендовал венесуэльца у «Порту».
  • В составе российской команды Осорио провел 11 матчей, результативными действиями не отличался.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Осорио Йордан
Комментарии (8)
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JTherry
1586195941
а в трудовом договоре, наверное, пальмы круглый год обещали)))
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житель СПб
1586196134
И я не понимаю: за окном март - а снега нет?!
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raritet
1586196784
В Мурманске он еще не играл летом . 24.00 на часах, солнце светит, мы вышли на поле , катаем круглый...,даже днем сумрачно из-за бриза, пригнавшего тучи, а ночью ветерок уносит тучки в сторону моря...
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paracetamol
1586240833
Снег - это хорошо! Как без снега?
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zigbert
1586269018
Были случаи когда снег выпадал в мае. И листья на деревьях уже распустились.
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nemolod
1586330443
Видно в школе географию не учил-Венесуэла находится на экваторе,а Россия в умеренно-холодном поясе,где даже один жаркий месяц-это неплохо,два хорошо,а три -это просто летнее счастье!
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