Защитник «Зенита» Осорио: «Не понимаю, почему на календаре апрель, а за окном снег»

Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал о своих впечатлениях от погоды в Санкт-Петербурге.

– Как вам погода?

– Не понимаю, почему на календаре апрель, а за окном снег! Странно это – еще два дня назад светило солнце, а теперь... Например, в Венесуэле сейчас 30-35 градусов тепла.

– У вас там вообще бывает зима?

– Никакой зимы, даже в горах снега нет! Жара круглый год.