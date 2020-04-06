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    Защитник «Зенита» Осорио: «Не понимаю, почему на календаре апрель, а за окном снег»

    Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал о своих впечатлениях от погоды в Санкт-Петербурге.

    – Как вам погода?

    – Не понимаю, почему на календаре апрель, а за окном снег! Странно это – еще два дня назад светило солнце, а теперь... Например, в Венесуэле сейчас 30-35 градусов тепла.

    – У вас там вообще бывает зима?

    – Никакой зимы, даже в горах снега нет! Жара круглый год.

    • Прошлым летом «Зенит» арендовал венесуэльца у «Порту».
    • В составе российской команды Осорио провел 11 матчей, результативными действиями не отличался.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    06.04.2020 19:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 8 апреля 2020, 10:20

      Видно в школе географию не учил-Венесуэла находится на экваторе,а Россия в умеренно-холодном поясе,где даже один жаркий месяц-это неплохо,два хорошо,а три -это просто летнее счастье!

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 апреля 2020, 17:16

      Были случаи когда снег выпадал в мае. И листья на деревьях уже распустились.

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 7 апреля 2020, 09:27

      Снег - это хорошо! Как без снега?

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      Рейтинг: +4028

      raritet 6 апреля 2020, 21:13

      В Мурманске он еще не играл летом . 24.00 на часах, солнце светит, мы вышли на поле , катаем круглый...,даже днем сумрачно из-за бриза, пригнавшего тучи, а ночью ветерок уносит тучки в сторону моря...

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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 6 апреля 2020, 21:02

      И я не понимаю: за окном март - а снега нет?!

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > житель СПб 6 апреля 2020, 21:08

      ты что не в курсе,Путин приказал чтоб в СПб было шесть месяцев осени?

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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > 3a zenit 7 апреля 2020, 03:32

      Да уж лучше бы лето "заказали"!

      1
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      Рейтинг: +28518

      JTherry 6 апреля 2020, 20:59

      а в трудовом договоре, наверное, пальмы круглый год обещали)))

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