Защитник «Зенита» Осорио: «Не понимаю, почему на календаре апрель, а за окном снег»

Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал о своих впечатлениях от погоды в Санкт-Петербурге.
– Как вам погода?
– Не понимаю, почему на календаре апрель, а за окном снег! Странно это – еще два дня назад светило солнце, а теперь... Например, в Венесуэле сейчас 30-35 градусов тепла.
– У вас там вообще бывает зима?
– Никакой зимы, даже в горах снега нет! Жара круглый год.
- Прошлым летом «Зенит» арендовал венесуэльца у «Порту».
- В составе российской команды Осорио провел 11 матчей, результативными действиями не отличался.
Источник: Официальный сайт «Зенита»