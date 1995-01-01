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    Осорио: «Тоннель для новичков «Зенита» – прекрасная традиция, несмотря на все удары и тычки»

    Защитник «Зенита» Йордан Осорио в ходе своей презентации прокомментировал традицию команды встречать новичков тоннелем с тычками.

    «Я приехал с четкой целью как можно скорее стать частью команды и войти в ритм. Когда есть столько желания и уверенности в себе, взаимопонимание находится быстрее. Тем более в обороне играет Эмануэль Маммана, с которым мы говорим на одном языке.

    Тоннель для новичков – прекрасная традиция, несмотря на все удары и тычки, которые я получил. Это помогает новичку поскорее почувствовать себя частью коллектива.

    Я знал, что матч «Спартак» – «Зенит» очень важный. На такие игры футболисты настраиваются по особенному, поэтому считаю победу Зенита заслуженной», – сказал Осорио.

    • В среду Осорио и Вячеслав Караваев прошли традиционный тоннель для новичков «Зенита».
    • В конце августа «Зенит» арендовал у «Порту» 27-летнего Осорио.

    Источник: «Чемпионат»

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