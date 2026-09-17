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Колумбия. Примера А
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Депортес Толима
Йордан Осорио
Статистика
€ 550 тыс
Йордан Осорио - статистика
Депортес Толима
10 мая 1994 (32)
#71 | Защитник
186 см
Венесуэла
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Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 7 тур
Онсе Кальдас
1 : 0
17.09.2026
Депортес Толима
73' - 90'
Статистика по турнирам
Колумбия. Примера А 2026
Кубок Либертадорес 2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
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Россия. Кубок 2019/2020
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Команда
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Парма
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок, 1 раунд
Парма
0 : 1
11.08.2024
Палермо
1' - 46'
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