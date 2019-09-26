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    Осорио: «Мы играли с большим энтузиазмом, но и «Енисей» оказался не промах»

    Защитник «Зенита» Йордан Осорио прокомментировал гостевую победу питерцев в матче 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» (2:1).

    — Йордан, на прошлой неделе «Лион» в Лиге чемпионов, на этой — «Енисей» в Кубке России. Как вам такой контраст?

    — Для меня сейчас важно играть, поэтому я рад каждой возможности выйти на поле. Конечно, это два совершенно разных матча, еврокубковый гораздо тяжелее. Но и наш соперник из первой лиги был достаточно силен — мы ощутили это на себе.

    — Что скажете о встрече с «Енисеем»?

    — Мы играли с большим энтузиазмом, очень хотели победить, но и хозяева оказались не промах. Нам было непросто — особенно из-за тяжелого поля.

    — Пропущенный мяч стал неожиданным?

    — Да, было видно, что игрок собирался отдать длинную передачу, а в итоге мяч влетел прямо в сетку. Хотя, конечно, нам стоило быть внимательнее.

    — За счет чего удалось обыграть «Енисей»?

    — Благодаря мотивации и чувству того, что мы — «Зенит», сильный клуб, который, атакуя, становится еще мощнее.

    — Знали, что в прошлом году красноярцы играли в РПЛ?

    — Да, мне рассказывали об этом. В составе «Енисея» есть очень опытные футболисты, поэтому от нас требовалось быть предельно сосредоточенными.

    — Вы осознали, что побывали в Сибири?

    — Я почти ничего не слышал о Сибири до этой поездки — знал только, что нас ждет долгое путешествие и сложный соперник. Так все и оказалось.

    — Вы уже сыграли во всех турнирах, кроме чемпионата России. Ждете дебюта в нем? Может быть, в матче с «Локомотивом»?

    — Конечно! Каждому футболисту хочется играть как можно чаще, и пусть это получается не всегда — всякий раз, когда выпадает шанс помочь команде, я должен быть готов на 100 процентов.

    — Насколько вам комфортна схема с тремя центральными защитниками?

    — Это хорошая расстановка, одна из тех, которые мы должны иметь, держа в уме турниры, в которых принимаем участие. Особенно эта защитная стена важна в Лиге чемпионов, где играют команды с сильным нападением и где необходимо иметь в обороне надежную тактику.

    — Что знаете о «Локомотиве»?

    — Пока что немного, но мне уже рассказали, что это сложный соперник, который сейчас борется за лидерство — с ним нужно быть очень внимательным.

    • «Зенит» обыграл «Енисей», уступая после первого тайма.
    • В 1/8 финала питерцы сыграют с «Томью».

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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