Осорио: «Мы играли с большим энтузиазмом, но и «Енисей» оказался не промах»

Защитник «Зенита» Йордан Осорио прокомментировал гостевую победу питерцев в матче 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» (2:1).

— Йордан, на прошлой неделе «Лион» в Лиге чемпионов, на этой — «Енисей» в Кубке России. Как вам такой контраст?

— Для меня сейчас важно играть, поэтому я рад каждой возможности выйти на поле. Конечно, это два совершенно разных матча, еврокубковый гораздо тяжелее. Но и наш соперник из первой лиги был достаточно силен — мы ощутили это на себе.

— Что скажете о встрече с «Енисеем»?

— Мы играли с большим энтузиазмом, очень хотели победить, но и хозяева оказались не промах. Нам было непросто — особенно из-за тяжелого поля.

— Пропущенный мяч стал неожиданным?

— Да, было видно, что игрок собирался отдать длинную передачу, а в итоге мяч влетел прямо в сетку. Хотя, конечно, нам стоило быть внимательнее.

— За счет чего удалось обыграть «Енисей»?

— Благодаря мотивации и чувству того, что мы — «Зенит», сильный клуб, который, атакуя, становится еще мощнее.

— Знали, что в прошлом году красноярцы играли в РПЛ?

— Да, мне рассказывали об этом. В составе «Енисея» есть очень опытные футболисты, поэтому от нас требовалось быть предельно сосредоточенными.

— Вы осознали, что побывали в Сибири?

— Я почти ничего не слышал о Сибири до этой поездки — знал только, что нас ждет долгое путешествие и сложный соперник. Так все и оказалось.

— Вы уже сыграли во всех турнирах, кроме чемпионата России. Ждете дебюта в нем? Может быть, в матче с «Локомотивом»?

— Конечно! Каждому футболисту хочется играть как можно чаще, и пусть это получается не всегда — всякий раз, когда выпадает шанс помочь команде, я должен быть готов на 100 процентов.

— Насколько вам комфортна схема с тремя центральными защитниками?

— Это хорошая расстановка, одна из тех, которые мы должны иметь, держа в уме турниры, в которых принимаем участие. Особенно эта защитная стена важна в Лиге чемпионов, где играют команды с сильным нападением и где необходимо иметь в обороне надежную тактику.

— Что знаете о «Локомотиве»?

— Пока что немного, но мне уже рассказали, что это сложный соперник, который сейчас борется за лидерство — с ним нужно быть очень внимательным.