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    A Bola: «Зенит» не смог договориться с «Порту» о выкупе Осорио

    «Зенит» не будет выкупать защитника «Порту» Йордана Осорио, сообщает A Bola. Клубы не смогли согласовать условия трансфера.

    • «Порту» планировал получить за Осорио 7-8 миллионов евро, «Зенит» оценивает футболиста в 2-3 миллиона.
    • В прошедшем сезоне Осорио выступал за петербуржцев на правах аренды.
    • Осорио провел в РПЛ семь матчей, не отметившись результативными действиями.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: A Bola

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1957

      Semenycch 1 минуту назад

      Я против этого игрока в Зените. Он вполне приличный центральный защитник, но при действующем лимите Зениту нужен действительно классный центральный защитник, рыночной стоимость 15 и более миллионов Евро. В случае покупки такого защитника Ригони нужно отзывать от заявки. И еще, Зенит в это межсезонье не потратил и 15% возможных на трансферы денег, значит финансовые возможности очень серьезные, но это не повод сорить деньгами.

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      Рейтинг: +1965

      Гавроша 27 минут назад

      Да он вообще не нужен, может для тамбова был бы ценным игроком, но у нас то Зенит Великий!!!

      Надо и ригони сплавить, а купить качественного легионера.

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      Рейтинг: +7050

      alarm > Гавроша 24 минуты назад

      вот это было бы оптимально. или, как вариант, продержать ригони до зимы, потом продать и взять бесплатного халка, чтобы свини в ужасе визжали!

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      Рейтинг: +7050

      alarm 29 минут назад

      а вместо кого его? у нас ровно 8 легионеров сейчас.

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      Рейтинг: +1965

      Гавроша > alarm 27 минут назад

      Ригони хотели в аренду.

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      Рейтинг: +3818

      Давид59 47 минут назад

      Согласен. Ни 7 ни 8 лимонов он не стоит. Трансфермаркт это подтверждает

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      Рейтинг: +3624

      KPCCSPB 1 час назад

      За нулину глубокого запаса, 7 лямов, вообще обнаглели..

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