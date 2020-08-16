A Bola: «Зенит» не смог договориться с «Порту» о выкупе Осорио

Я против этого игрока в Зените. Он вполне приличный центральный защитник, но при действующем лимите Зениту нужен действительно классный центральный защитник, рыночной стоимость 15 и более миллионов Евро. В случае покупки такого защитника Ригони нужно отзывать от заявки. И еще, Зенит в это межсезонье не потратил и 15% возможных на трансферы денег, значит финансовые возможности очень серьезные, но это не повод сорить деньгами.
«Зенит» не будет выкупать защитника «Порту» Йордана Осорио, сообщает A Bola. Клубы не смогли согласовать условия трансфера.
- «Порту» планировал получить за Осорио 7-8 миллионов евро, «Зенит» оценивает футболиста в 2-3 миллиона.
- В прошедшем сезоне Осорио выступал за петербуржцев на правах аренды.
- Осорио провел в РПЛ семь матчей, не отметившись результативными действиями.
- Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.